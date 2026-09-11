Aline Brandão canta forró romântico em shows no Recife
Cantora tem apresentação nos dias 12, 19 e 26 de setembro, com músicas autorais e sucessos do forró
A cantora Aline Brandão será atração musical nas noites de sábado no Tatu Bola Bar, no Pina, Zona Sul do Recife. Os shows acontecem nos dias 12, 19 e 26 de setembro, sempre a partir das 21h. No repertório, a artista reúne músicas autorais, sucessos do forró romântico e canções conhecidas pelo público.
Para falar sobre a agenda de shows, o programa Folha na Tarde com Simone Ventura, da Rádio Folha FM 96.7, entrevistou a cantora Aline Brandão, sobre o formato dinâmico dos seus shows.
O meu show é agitado do início ao fim, sem parar de dançar. Hoje a vida está muito cheia de telas e interatividade digital, então queremos criar uma vivência real no palco para que as pessoas se divirtam de verdade”, afirma Aline Brandão.
Com voz marcante e presença de palco, Aline vem conquistando espaço no cenário musical pernambucano. As apresentações também destacam o single "Jogou Sujo", lançado em agosto nas plataformas digitais. A música integra o EP "Deixa o Mar Levar" e aborda a valorização da mulher após uma relação mal sucedida.
Acompanhe a entrevista através do player abaixo:
O show aposta em emoção, carisma e interação com o público, mantendo o clima festivo durante a noite. Os ingressos custam R$ 25 e o Tatu Bola Bar fica localizado na Avenida Herculano Bandeira, 21, no Pina.
SERVIÇO
Cantora Aline Brandão agita as noites de sábado do Tatu Bola Bar, no Recife
Quando: dias , 12, 19 e 26 de setembro, a partir das 21h
Onde: Tatu Bola Bar (Avenida Herculano Bandeira, 21, Pina, Recife)
Ingresso: R$ 25 por pessoa
Informações: @tatubola.recifepe
Instagram: @alinebrandaoof