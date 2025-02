A- A+

SHOW Almir Rouche esquenta a Quinta no Galo O artista se apresenta nesta quinta (06) na sede do Galo da Madrugada

Trazendo um repertório que promete esquentar a noite e não deixar ninguém ficar parado, Almir Rouche e convidados se apresentam na Quinta No Galo, nesta quinta (6), 19h. O evento também conta com apresentações de maracatus de baque solto e de baque virado, passistas de frevo, bloco lírico, num verdadeiro show que evidencia nossa diversidade cultural. A sede do Galo da Madrugada fica na Rua da Concórdia, 984, Bairro de São José.

São 38 anos de trajetória artística. Almir Rouche iniciou sua carreira em bandas de baile e aos 17 anos recebeu um convite para participar da Turma do Pinguim, que mais tarde seria Banda Pinguim.

Almir Rouche conversou com a âncora Patrícia Breda, Rádio Folha 96,7 FM nesta quarta-feira (5) e falou sobre a importância de sua participação na Banda Pinguim.

“Foi uma escola. Fomos pesquisar nossa diversidade cultural, ouvir o som dos maracatus, dos caboclinhos e trazer toda essa rica sonoridade para o nosso trabalho. Pernambuco é de uma riqueza cultural impactante. Trouxemos o coco de roda, a ciranda e vimos o sucesso incrível de Chico Science e o movimento Mangue,” comenta Almir.

O encontro com o Clube das Máscaras o Galo da Madrugada foi marcante em sua carreira, foi quando entrou em contato com o imenso público que acompanha os desfiles em explosão de alegria.

Para o Carnaval 2025 Almir Rouche traz a regravação do frevo “Galo do Sol”, já disponível nas plataformas de streaming. A agenda já tem inúmeros compromissos e na sexta (14) Almir Rouche participa do baile solidário Imprensa Que Entra, que arrecada alimentos para a Ação da Cidadania. O baile, maior prévia da imprensa brasileira acontece no Clube Internacional do Recife com várias atrações musicais.

Inspirado na ação do Imprensa Que Entra, Almir Rouche tem como objetivo produzir os “Ensaios Beneficentes”, prévias carnavalescas com o intuito de arrecadar alimentos. Sobre a ação beneficente ele afirma

“Ser solidário não é ser solitário. Quando distribuímos alegria e enxugamos a lágrima do outro, não temos tempo para chorar,”afirma Almir Rouche.

Serviço

Quinta No Galo

Quinta-feira (6)

19h

Palácio Enéas Freire, sede do Galo da Madrugada – Rua da Concórdia, 984 – São José

Ingressos R$ 50 (individual) R$ 250 (mesa para quatro pessoas)

Informações 81 3224-2899

