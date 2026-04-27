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CANAL SAÚDE Alopecia atinge milhões e levanta alerta sobre diagnóstico e cuidados com a saúde capilar Crescimento dos casos reforça importância de diferenciar queda natural de condições clínicas

Conhecida popularmente como calvície, a alopecia atinge principalmente os homens. Dados indicam que cerca de 20% dos jovens a partir dos 20 anos já apresentam sinais da condição, percentual que pode chegar a 90% entre pessoas acima dos 90 anos. Além da alta frequência, o problema também tem impacto emocional relevante, já que a queda de cabelo pode comprometer a autoestima.

Entre as mulheres, embora menos comum, a alopecia também exige atenção. Estima-se que cerca de 5% apresentem quadros mais severos, enquanto até 30% podem desenvolver formas mais leves após os 50 anos. Nesses casos, o diagnóstico costuma ser mais complexo, reforçando a importância da avaliação com um especialista.

A condição é caracterizada pela queda intensa ou progressiva dos fios e pode ter diferentes causas, incluindo fatores genéticos, alterações hormonais, doenças autoimunes e questões emocionais, como o estresse. Ainda assim, é importante destacar que nem toda queda de cabelo significa alopecia.

Perder entre 50 e 100 fios por dia é considerado normal, pois faz parte do ciclo natural do cabelo. O alerta surge quando há sinais como falhas no couro cabeludo, afinamento visível dos fios ou queda persistente em grande quantidade.

Nesta segunda-feira (27), o apresentador Neneo de Carvalho recebeu, no programa Canal Saúde, a dermatologista Ana Luiza Gadelha para falar sobre as principais causas, formas de diagnóstico e possibilidades de tratamento da alopecia.

Acompanhe a entrevista através dos players abaixo:

Durante a entrevista, a especialista destaca a importância de observar alterações fora do padrão.

“Caso haja falhas aparentes, aumento significativo da queda ou afinamento contínuo dos fios, é essencial procurar avaliação médica. O diagnóstico precoce pode fazer toda a diferença nos resultados do tratamento”, explica.

Ana Luiza Gadelha, dermatologista

Ela também enfatiza que não há um único tipo de abordagem.

“Cada tipo de alopecia possui uma causa específica, e o tratamento deve ser personalizado. Pode envolver desde o uso de produtos tópicos até terapias mais avançadas, dependendo de cada situação”, afirma.

Por fim, a dermatologista ressalta a importância do acompanhamento contínuo.

“Com orientação adequada, é possível identificar a causa da queda e iniciar o tratamento correto, aumentando consideravelmente as chances de controle e recuperação capilar”, conclui.

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