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Canal Saúde Alopecia: como identificar os sinais e os mitos e verdades do problema Doença autoimune pode provocar falhas no cabelo, barba e sobrancelhas; diagnóstico precoce é importante para controlar as crises

O mês de Setembro é marcado pela conscientização sobre a Alopecia Areata, uma doença inflamatória autoimune que ocorre quando o sistema de defesa do organismo ataca os folículos pilosos, estruturas responsáveis pelo crescimento dos fios. A condição afeta milhões de pessoas em todo o mundo e pode provocar o surgimento de falhas em diferentes regiões do corpo.

O diagnóstico precoce, realizado por um médico dermatologista, é de extrema importância para identificar a doença e buscar formas de controlar as ocorrências de crises. A avaliação profissional também permite diferenciar a Alopecia Areata de outras condições que podem provocar queda de cabelo.

Nesta segunda-feira (14), o âncora da Rádio Folha 96,7 FM, Jota Batista, conversou, no Canal Saúde, com a dermatologista Vanessa Medeiros, que falou sobre a Alopecia Areata.

Acompanhe a entrevista através dos players abaixo:



Vanessa Medeiros explicou durante a entrevista que o termo alopécia abrange qualquer forma de perda ou queda de cabelo, destacando a necessidade de uma avaliação médica para diferenciar quadros temporários de calvície crônica ou doenças cicatriciais.

“Alopécia é o termo usado para os diferentes tipos de queda de cabelo. As causas podem ser comuns, como estresse, falta de vitaminas ou o período pós-gestação, ou estar relacionadas à calvície e até a doenças do couro cabeludo. Por isso, o exame clínico é fundamental para identificar a causa e evitar possíveis sequelas.” Vanessa Medeiros, demartologista

Ao alertar sobre o impacto de hábitos cotidianos no afinamento dos fios, a especialista ressaltou que penteados muito apertados, escovações e chapinhas frequentes geram atrito contínuo e danificam a estrutura capilar.

“Evite prender o cabelo com muita força, usar tranças apertadas ou abusar de chapinha e escovação, pois a tração e o atrito podem enfraquecer e afinar os fios. Quanto mais natural e solto o cabelo, maior a preservação.”

Além disso, a dermatologista enfatizou que suplementos vitamínicos não revertem a calvície quando não há deficiência nutricional e que o tratamento da calvície exige uso contínuo de medicamentos

“Tomar vitaminas sem ter deficiência não trata a queda de cabelo, apesar de ser um mito comum na internet. O tratamento depende da causa e, na calvície, busca fortalecer e engrossar os fios, aumentando a cobertura visual. Nas quedas agudas, os resultados costumam ser mais rápidos.”

Por fim, Vanessa Medeiros fez um alerta sobre as falsas expectativas em relação ao transplante capilar, reforçando que o procedimento exige acompanhamento clínico constante para evitar que o cabelo transplantado e a área doadora voltem a afinar com o tempo

“O transplante capilar não é o fim do tratamento. Mesmo após o procedimento, é necessário manter o acompanhamento clínico para preservar tanto a área doadora quanto os fios transplantados. Sem os cuidados adequados, eles também podem afinar e sofrer os efeitos do tempo.”

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