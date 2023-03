A- A+

CONEXÃO CAFÉ Alquimia e Café: o ponto em comum O entrevistado Luli, do Energia Alquimia Y Café abordou o tema no prograna desta semana

Desde o beneficiamento, torra e preparo, o café passa por transformações que alteram características físicas e químicas. O programa Conexão Café, com Jota Batista e o barista Alan Cavalcanti, na Rádio Folha FM, nesta semana traz o tema Alquimia e Café. Para falar sobre o assunto foi convidado Luli da Energia Alquimia y Café para bater um papo sobre o quanto existe de ciência por trás desta bebida tão popular.

O empresário do ramo de café, na entrevista, falou sua opinião sobre a correlação entre alquimia e café.

A alquimia, na minha visão, é uma transmutação entre ciência e um conhecimento ancestral. A alquimia do café nasce de você entender o que a natureza tem para entregar, cruzando com dados técnicos, já que estamos falando de um produto”, afirmou.



Alan Cavalcanti e Luli também conversaram sobre o software que gerencia café: o Cropster.



O que diferencia um café especial de um tradicional é, sobretudo, bons protocolos e controle de dados para que a gente tenha um controle de qualidade. É isso que a Cropster faz”, explicou Luli.



O programa Conexão Café acontece toda quinta-feira às 13h e pode ser acompanhado pelo dial da Rádio Folha 96,7 FM ou pelo canal do YouTube da Folha de Pernambuco e Facebook da Rádio Folha FM 96,7.



