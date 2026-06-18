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SÃO JOÃO Anastácia é destaque da programação do São João no Recife Com mais de oito décadas de vida, a "Rainha do Forró" mantém agenda intensa durante os festejos juninos

A cantora Anastácia, conhecida nacionalmente como a "Rainha do Forró", está em Pernambuco para uma série de apresentações que reforçam sua importância para a música nordestina. Natural de Recife e radicada em São Paulo, a artista, aos 86 anos, mantém uma carreira ativa e segue como uma das maiores referências do forró de raiz. Com mais de 800 composições e cerca de 250 músicas escritas em parceria com Dominguinhos, Anastácia construiu um legado que atravessa gerações.

Para falar sobre a programação de São João, o programa Folha na Tarde com Simone Ventura, da Rádio Folha FM 96.7, entrevistou a cantora Anastácia, que fala sobre a força do forró entre a nova geração.



Eu presto atenção por onde viajo, e não são os velhinhos que vão no forró, são os jovens. Isso é sinal de que essa nossa música nordestina não envelheceu, continua trazendo à tona o interesse dos jovens por essa cultura”, afirma Anastácia.

Anastácia recebeu o título de Doutora Honoris Causa da Universidade Federal de Pernambuco - UFPE, reconhecimento à sua contribuição para a cultura brasileira. Também foi indicada ao Grammy Latino em 2018 pelo álbum "Daquele Jeito", a cantora reúne em sua trajetória importantes parcerias com nomes como Fagner, Fafá de Belém, Alcione e Zeca Baleiro.

Acompanhe a entrevista através do player abaixo:

A programação de shows no Recife começa nesta quinta-feira (18), ela se apresenta às 19h30 no Sítio da Trindade, ao lado da Banda Sinfônica de Pernambuco e da cantora Juliana Linhares. Na sexta-feira (19), sobe ao palco do Shopping Recife, às 17h. Encerrando a agenda, Anastácia retorna ao Sítio da Trindade no sábado (20), para um show especial com sua banda, reafirmando sua ligação com o público pernambucano.

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