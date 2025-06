A- A+

SÃO JOÃO 2025 Anastácia, Rainha do Forró, celebra mais de 70 anos de carreira 'Planeta Sanfona', seu novo álbum, foi lançado recentemente e conta com participações especiais

Uma das pioneiras do forró, Anastácia já compôs quase 800 músicas, muitas em parceria com Dominguinhos. Em seu novo álbum ‘Planeta Sanfona’ ela conta com participações especiais como Amelinha, Cátia de França, Roberta Miranda, Zeca Baleiro, só para citar alguns. As canções estão disponíveis nas plataformas digitais.

Anastácia conversou com a âncora Patrícia Breda, Rádio Folha 96,7 FM, nesta terça-feira (10), e detalhou como foi a celebração dos seus 85 anos, em maio passado, com um grande show na Casa Natura, em São Paulo. A artista participa do Ciclo Junino do Recife e realiza show na Casa Estação da Luz, em Olinda, dia 27.

Acompanhe a entrevista completa acessando o player abaixo

“Eu acredito muito em Deus, e essa vitalidade vem Dele. Eu também me cuido muito, durmo bem, enfim. Enquanto eu estiver firme, vou cantar meu forró por aí afora", afirma Anastácia sobre a sua vitalidade e criatividade.

Durante o bate-papo ela lembrou sua trajetória como atriz cômica na Rádio Jornal do Commercio e suas atuações com personagens do Pastoril, folguedo da infância, no Bairro da Macaxeira no Recife.Sempre muito ativa, a Rainha do Forró disse que pretende lançar um livro contando seus “causos” no próximo ano.

Para não perder suas apresentações no Ciclo Junino do Recife, acesse seu perfil no Instagram

Veja também