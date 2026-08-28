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SHOW

André Rio celebra 26 anos de carreira com show em Olinda

Após turnê internacional pela Europa, cantor retorna a Pernambuco neste sábado (29) para apresentação especial ao lado de convidados

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André Rio faz show no Alma café para celebrar 26 anos de carreiraAndré Rio faz show no Alma café para celebrar 26 anos de carreira - Foto: Emerson Costa

Após o sucesso da turnê internacional "Viva Pernambuco 2026", o cantor e compositor André Rio retorna ao Estado para um show especial. A apresentação acontece neste sábado (29), às 18h, no Alma Café, em Olinda, cidade natal do cantor.

Para falar sobre as comemorações, o programa Folha na Tarde com Simone Ventura, da Rádio Folha FM 96.7, entrevistou o cantor André Rio, que fala sobre os 26 anos de estrada divulgando a riqueza rítmica do Nordeste para outros países.

Para mim é um presente de Deus a gente viajar com essa bandeira, que é a nossa música, levando o nosso frevo, nosso maracatu, nossa ciranda e nosso coco de roda. Há 26 anos, no começo de tudo, eu não imaginei que o projeto de viajar e levar o nome de Pernambuco fosse durar tanto tempo de forma frequente e ininterrupta”, afirma André Rio

 

A turnê levou a música pernambucana para palcos da Alemanha, Inglaterra e Portugal. De volta ao Brasil, André Rio encerra as comemorações de 26 anos de carreira ao lado de convidados especiais e contará com as participações de Paulinho Leite, Luciano Magno, Carla Rio e Almério.


Acompanhe a entrevista através do player abaixo:


No repertório, estão presentes ritmos, histórias e referências que marcam a identidade cultural de Pernambuco. A apresentação também celebra os encontros proporcionados pela música ao longo da carreira do cantor. O show promete uma noite de celebração à música pernambucana e aos 26 anos de trajetória de André Rio.

 

 

SERVIÇO
 
ANDRÉ RIO EM CANTO
Celebração da Turnê Internacional Viva Pernambuco 2026
Data: Sábado, 29 de agosto de 2026
Horário: 20h (caso deseje, ajuste para o horário oficial)
Local: Alma Café – Olinda (PE)

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