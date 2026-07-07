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Música André Rio embarca para turnê internacional e leva a cultura pernambucana à Europa Projeto Viva Pernambuco 2026 passará por Alemanha, Inglaterra e Portugal, promovendo o intercâmbio cultural por meio da música pernambucana

O cantor, compositor e produtor cultural André Rio volta a representar Pernambuco no cenário internacional com a turnê "André Rio em Canto – Viva Pernambuco 2026", que será realizada durante o mês de julho. O projeto passará por cidades da Alemanha, Inglaterra e Portugal, reunindo apresentações que destacam a riqueza da música e das tradições culturais do Estado.

Em entrevista à âncora Simone Ventura, da Rádio Folha FM 96,7, André Rio falou sobre os preparativos para a nova temporada internacional e destacou a importância do projeto Viva Pernambuco na divulgação da cultura pernambucana para o público europeu.

“O que é um povo sem cultura? Um povo absolutamente sem identidade. Há 26 anos sonhamos em levar a nossa arte musical para a Europa ver, ouvir e aplaudir”, afirma André Rio.



Assista à entrevista completa no link abaixo:





Há mais de duas décadas, o artista promove o intercâmbio entre Pernambuco e a Europa por meio do projeto Viva Pernambuco, criado em 1999. Ao longo desse período, a iniciativa se consolidou como uma das mais longevas ações de difusão da cultura pernambucana no exterior, levando ritmos como frevo, forró, maracatu, ciranda e samba a festivais, teatros e espaços culturais europeus.

Nesta edição, o espetáculo reúne sucessos da carreira de André Rio, músicas da MPB e canções que representam diferentes expressões da cultura pernambucana. A proposta é apresentar ao público europeu um panorama da identidade artística do Estado, valorizando tanto as manifestações populares quanto a produção musical contemporânea.

A turnê também contará com participações especiais de artistas pernambucanos. Estão confirmados o cantor Paulinho Leite, representante do forró tradicional; o guitarrista e compositor Luciano Magno, parceiro do projeto desde sua criação; o pianista e maestro Fábio Valois; e a cantora Madu, que estreia no circuito internacional após iniciar carreira em Portugal.

Com mais de 30 anos de trajetória artística, André Rio é considerado um dos principais nomes da música pernambucana contemporânea. Além dos palcos, atua como produtor cultural e mantém o compromisso de fortalecer a presença da cultura nordestina fora do Brasil por meio da música.

Serviço:

André Rio em Canto – Viva Pernambuco 2026

12 de julho – Festival Samba Coburg (Coburg – Alemanha)

15 de julho – Tia Maria (Londres – Inglaterra)

16 de julho – Casa da Música (Porto – Portugal)

18 de julho – Fábrica do Braço de Prata (Lisboa – Portugal)

24 de julho – Cascais Jazz Club (Cascais – Portugal)

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