André Rio fala sobre os ensaios para o carnaval 2023 na Rádio Folha FM

André Rio, cantor, compositor e um grande representante da cena musical pernambucana, foi o convidado do programa Folha na Tarde, ancorado por Patrícia Breda, para falar sobre os ensaios para o carnaval de 2023. A entrevista aconteceu nesta terça-feira (10) e foi veiculada na Rádio Folha FM 96,7.



Durante a entrevista André Rio falou que aproveitou o período de pandemia para mergulhar ainda mais na música.



“Foi um período de imersão na música, pois ela ajudou a me salvar na saúde de uma forma geral e na sanidade mental. Nessa época eu compus muito, fiz muitas músicas novas, lancei músicas, além dos festivais culturais online, encontros maravilhosos com artistas do Brasil e de fora”, disse.



Você acessa a entrevista na íntegra clicando no player abaixo ou no seu agregador de podcast preferido.





