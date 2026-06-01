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SÃO JOÃO André Rio lança álbum e aposta em forró autoral para o São João "Onde o Sol Aprende a Brilhar" chega às plataformas de streaming com repertório voltado às tradições nordestinas e destaque para a faixa "Dançando Agarradinho"

O cantor e compositor André Rio lançou, na última quinta-feira (21), o álbum junino "Onde o Sol Aprende a Brilhar" em todas as plataformas de streaming, pela LAD Records. O trabalho mergulha no forró autoral e reforça a ligação do artista com a cultura nordestina. A primeira música de trabalho nas rádios de todo o país será “Dançando Agarradinho”, composição do próprio artista e também ganhará um videoclipe especial.

Para falar sobre o lançamento do álbum, o programa Folha na Tarde com Simone Ventura, da Rádio Folha FM 96.7, entrevistou o cantor e compositor André Rio, que fala sobre a essência do seu novo álbum e o título do projeto

“Onde o sol aprende a brilhar” é no calor do sertão, no nosso baião, no forró, aquilo que Luís Gonzaga nos ensinou a fazer, que é o nosso São João. “Onde o sol aprende a brilhar [...] para mim é nesse calor da fogueira, no sertão, é na alma nordestina que pega fogo mesmo dançando agarradinho”, afirma André Rio

Conhecido por transitar entre forró, frevo, maracatu, ciranda, MPB e outros ritmos brasileiros, André Rio apresenta um repertório que dialoga com as tradições populares. O xote traz referências aos salões do interior nordestino, evocando os encontros e o romantismo característicos dos festejos juninos.

Acompanhe a entrevista através do player abaixo:

Gravado no Vanutti Estúdio, no Recife, o álbum reúne a sonoridade tradicional do trio pé de serra, com Mestre Cezzinha na sanfona, Gilu Amaral na zabumba e percussão, e Bráulio Araújo no baixo. A formação é complementada pela participação especial de Luciano Magno, que contribui para a construção musical do projeto.

Serviço

Mais informaçoes: @andreriooficial / YouTube

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