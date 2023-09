Andressa Marinho é atração de evento gratuito na Livraria do Jardim neste domingo (10)

A- A+

A programação infantil para este domingo (10), na Livraria do Jardim, está mais que especial. A partir das 10h, a contadora de histórias pernambucana Andressa Marinho aporta na livraria, promovendo uma manhã mágica repleta de diversão e boas histórias. O evento terá cerca de 1h30 de duração, dividido entre a contação de histórias e uma oficina preparada por Andressa especialmente para a ocasião.

A entrada é gratuita, no entanto, é necessário confirmar a presença através do link do Sympla disponível na bio do Instagram @livrariadojardim. A Livraria do Jardim fica localizada na Avenida Manoel Borba, nº292.

Andressa é graduanda em pedagogia e apaixonada por literatura infantil. Por isso, acredita no poder transformador da leitura na vida e na formação das crianças. “A literatura infantil é uma ferramenta essencial para o desenvolvimento dos pequenos, e estou grata por ter a oportunidade de compartilhar histórias que inspiram e motivam jovens leitores”, afirma a contadora ao comentar sobre o evento.

