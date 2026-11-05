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CANAL SAÚDE Aneurisma cerebral: Condição silenciosa pode provocar consequências graves Condição pode não apresentar sintomas antes do rompimento; diagnóstico precoce é fundamental para evitar complicações

Conhecido como um “vilão silencioso”, o aneurisma cerebral geralmente não apresenta sintomas antes de se romper. Quando isso acontece, pode provocar uma dor de cabeça súbita e extremamente intensa, acompanhada de náuseas, vômitos, rigidez na nuca, desmaios e até convulsões.



Nesta quinta-feira (5), o âncora da Rádio Folha 96,7 FM, Jota Batista, conversou com o neurocirurgião João Gabriel Ribeiro, no Canal Saúde, sobre os riscos, sinais de alerta, formas de diagnóstico e os tratamentos disponíveis.

Durante a entrevista, o especialista destacou que fatores como pressão alta, tabagismo, consumo de álcool, diabetes, colesterol elevado e sedentarismo aumentam os riscos da doença. O histórico familiar também merece atenção, principalmente entre parentes de primeiro grau de pessoas diagnosticadas com aneurisma.

O diagnóstico pode ser realizado por exames de imagem, como angiorressonância e angiotomografia. Já o tratamento envolve técnicas como a cirurgia aberta, com aplicação de clipes, e a embolização, procedimento endovascular que utiliza micro-molas ou stents para tratar a lesão.

Assista a entrevista completa nos links abaixo:

O especialista explicou que a maioria dos casos de aneurisma é assintomática

“O paciente não sabe que o aneurisma vai se romper. O percentual de pacientes que apresentam sintomas é muito baixo, e a maioria dos casos é realmente completamente silenciosa. Quando ocorre o rompimento, surge uma dor de cabeça súbita, forte e extremamente intensa. Também podem ocorrer náuseas, vômitos, rigidez na nuca, desmaio, perda da consciência e convulsões.”

O cirurgião pontuou que picos de tensão causam elevação da pressão arterial

“O estresse pode elevar de forma súbita a pressão arterial. Obviamente, aquele paciente que já tem pressão alta, fuma, apresenta problemas nos vasos sanguíneos e possui um aneurisma cerebral pode ter um pico elevado de pressão em um momento de estresse, o que pode provocar o rompimento. A causa foi o estresse? Não. O aneurisma já estava ali, associado a vários fatores...”

Neurocirurgião João Gabriel Ribeiro

O neurocirurgião ressaltou o impacto do diagnóstico precoce

“É um tratamento com melhor recuperação. Geralmente, os pacientes acabam se recuperando ao longo de alguns dias. Se a gente trata o aneurisma antes de ele se romper, o internamento dura, praticamente, de 3 a 4 dias, no máximo. Porém, se o tratamento ocorrer depois do rompimento, o paciente pode precisar de um internamento mais prolongado.”

O especialista garantiu que as abordagens cirúrgicas tradicionais e os procedimentos endovasculares por cateterismo estão disponíveis no SUS

“Tanto no SUS quanto na rede privada, estão disponíveis os tratamentos endovasculares e cirúrgicos aberto. Existem vários hospitais públicos muito bons, que têm plena capacidade para realizar esses procedimentos, como o Hospital da Restauração e o Hospital Pelópidas Silveira. São hospitais de referência, que oferecem tratamento de qualidade pelo SUS.”

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