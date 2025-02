A- A+

SAÚDE MENTAL O Brasil é o país mais ansioso no mundo. Saiba como identificar e controlar a ansiedade Dados da Organização Mundial de Saúde (OMS) apontam que, no Brasil, 1 em cada 4 pessoas já enfrentou algum quadro de ansiedade

Ansiedade é uma emoção que surge em momentos de preocupação, tensão ou medo. Mas quando a espera por algo que vai acontecer acarreta sensações negativas é o momento de acender o alerta, pois essa questão pode vir a se tornar um problema de saúde mental. Dados da Organização Mundial de Saúde (OMS) apontam que, no Brasil, 1 em cada 4 pessoas já enfrentou algum quadro de ansiedade. O Brasil é o país mais ansioso do mundo, com prevalência de transtornos de ansiedade em 9,3% da população.



Entre os sintomas de ansiedade, estão: sensação de perigo iminente, pânico ou medo; frequência cardíaca aumentada; suor e tremores constantes; fraqueza ou cansaço; problemas de concentração; problemas para dormir; e problemas gastrointestinais.



As questões que levam o Brasil ser o país mais ansioso no Mundo, foram esclarecidas no Canal Saúde desta quinta-feira (13). O âncora da Rádio Folha 96,7 FM, Jota Batista, conversou com o psicólogo Filipe Pedro, que explicou como a ansiedade pode ser identificada e controlada.

O psicólogo Filipe Pedro afirmou que existe a ansiedade normal e a ansiedade patológica, mencionando o que diferencia uma da outra.

Psicólogo Filipe Pedro. Foto: Divulgação

“Existe a ansiedade normal e existe a ansiedade patológica, tá? Não são palavras minhas, mas é o que está posto na ciência. Ansiedade natural é aquela onde você tem os sintomas naturais. O coração acelera, o friozinho na barriga, porque ela vai mexer com nosso sistema nervoso e vai ativar uma área do nosso cérebro que vai fazer com que a gente ligue essa defesa que o corpo tem em relação à situações de perigo ou quando a gente está se preparando para um grande desafio. "

Ele acrescenta que,

"se esses sintomas te impedirem de respirar, te impedirem de falar, te impedirem de fazer o que você precisa fazer, aí sim, a gente não está falando de uma ansiedade no nível normal.”

O psicólogo Filipe Pedro também ensinou aos ouvintes como devem agir ao perceber que estão entrando em uma crise de ansiedade.

“A gente precisa aprender técnicas de auto-regulação, que é controle da respiração; a gente precisa aprender a dissociar, ou seja, você começar a pensar em outras coisas que não aquilo que você está necessariamente focando, que é o sintoma da ansiedade. Por exemplo, uma pessoa que está tendo uma crise de ansiedade começa a ficar sem respirar. A única coisa que passa pela cabeça dela é: eu vou morrer, preciso respirar, eu tô com medo. Nessa hora, pensar sobre isso vai intensificar o sintoma. O que é que ela precisa fazer? Procurar uma posição estável, executar um exercício de respiração que consiste, basicamente, onde ela puxar o ar pelo nariz e soltar pela boca, a famosa respiração diafragmática. Essa é uma forma de conter a ansiedade.”

O psicólogo acrescenta o que pode ser feito para sair dessa crise.

"A única coisa que passa pela cabeça dela é na crise é: eu vou morrer, preciso respirar, eu tô com medo. Nessa hora, pensar sobre isso vai intensificar o sintoma. O que é que ela precisa fazer? Procurar uma posição estável, executar um exercício de respiração que consiste, basicamente, onde ela puxar o ar pelo nariz e soltar pela boca, a famosa respiração diafragmática. Essa é uma forma de conter a ansiedade."

