Ansiedade é gatilho para o bruxismo

Ranger ou apertar os dentes não é um hábito restrito ao sono. O bruxismo pode ocorrer também durante o dia, de forma involuntária, e trazer impactos significativos para a qualidade de vida.

Além de dores na mandíbula e distúrbios no sono, o problema pode levar a fraturas dentárias e até à perda de dentes.

Nesta quinta-feira (22), Jota Batista, âncora da Rádio Folha 96,7 FM, conversou no Canal Saúde com a cirurgiã dentista e implantodontista, Adriana Morosini, que falou sobre o bruxismo.

Acompanhe a entrevista através dos players abaixo

Para iniciar a conversa, a cirurgiã explicou o que é o bruxismo

“O bruxismo é uma doença psicossomática. O que é uma doença psicossomática? É uma doença psicológica que interfere no físico. É uma doença exclusivamente psicológica, ligada ao estresse, ligada à ansiedade, que causa uma hiperfunção dos músculos principalmente da face levando ao apertamento e ao ranger dos dentes.”

Adriana Morosini falou sobre como é feito o tratamento do bruxismo

“Mas nós dentistas podemos tratar a evitar e tratar a consequência do bruxismo. Porque o bruxismo em si, ele é tratado com terapias, com psiquiatria, até medicamentos. E às vezes é uma fase. O paciente está passando por uma fase, durante aquele período ele fez o ato do bruxo e passou.”