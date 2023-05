A- A+

TURISMO APFN participa do Festival das Cataratas dentro do estande da Coluna de Turismo Portal comemora 18 anos e escolheu as belezas do arquipélago pernambucano para ilustrar o espaço

O arquipélago de Fernando de Noronha foi escolhido para ilustrar o estande do portal Coluna de Turismo durante o Festival das Cataratas, em Foz do Iguaçu (PR), de 31 de maio a 2 de junho. A ação é uma realização da Associação das Pousadas de Fernando de Noronha (APFN), que estará divulgando os 30 associados durante um dos principais eventos do Brasil e da América Latina.

Integram a APFN as Pousadas: Atobá, Alto da Vila, Alto da Floresta, Alto Mar, Beco de Noronha, Colina, da Mana, da Villa, Dolphin Hotel, Estrela do Mar, Floresta Nova, Fortaleza, Germana, Lua Bela, Paraíso, Morena, Maravilha, Malibu, Morro do Farol, Mar Atlântico, Marcílio, Mar Aberto, Nannai Noronha, Simpatia da Ilha, Solar do Pico, Triboju, Tubarão; Topázio, Verdes Mares e Zé Maria.

Durante esta semana, a APFN realiza ainda outra ação com o trade nacional, recebendo agências parceiras da operadora Diversa. São 12 profissionais de turismo que estão em visita à ilha para realizar visitas técnicas a pousadas e conhecer demais serviços oferecidos aos turistas.

A APFN possui um site onde é possível efetuar reservas e conferir os detalhes sobre cada um dos 30 empreendimentos associados. A associação também está no Instagram por meio do perfil @vaparanoronha.

