Aplicações da acupuntura nas dores crônicas

A acupuntura tem feito cada vez mais a diferença na vida de quem quer se livrar de uma dor crônica. Essa técnica milenar é feita com a aplicação de agulhas em pontos específicos do corpo para tratar doenças e para promover saúde. São capazes de tratar diversas doenças físicas ou emocionais como sinusite, asma, enxaqueca ou artrite, por exemplo, além de melhorar o sistema imunológico. Para falar sobre o assunto, o âncora Jota Batista, da Rádio Folha 96,7 FM, conversou, no Canal Saúde desta sexta-feira (18), com a fisioterapeuta Érica Feitosa, que disse que a acupuntura não é feita apenas com agulhas.

Nós conseguimos tratar vários tipos de processos patológicos no corpo, principalmente as dores crônicas, quando as pessoas não têm resultados da forma tradicional, remédios ou mesmo com tratamentos conservadores. Por isso, é chamada de técnica alternativa. Ela ajuda bastante as pessoas e, também, é importante salientar que não é só com uso de agulhas. Na verdade, a acupuntura faz estímulos em pontos do corpo que nós já possuímos naturalmente. A agulha foi a forma mais difundida em todo o mundo e inclusive no Oriente, mas tem várias outras técnicas dentro da acupuntura que trazem resultados igualmente satisfatórios”, afirmou. Fisioterapeuta Érica Feitosa

Érica Feitosa falou quais são as demais técnicas de acupuntura, que não utilizam a já conhecida agulha.

A gente consegue realizar, por exemplo, com o Stiper, que é uma pastilha de silício que a gente coloca como um adesivo em cima do ponto e a pessoa vai para casa com ele. Tem também a ventosaterapia, que pode ser usada nos pontos de acupuntura para conseguir resultados internos sistêmicos. E, por exemplo, auriculoacupuntura, que é referente a algumas sementes que a gente coloca na orelha, porque ela é um micro-sistema que concentra todos os pontos do corpo e nós conseguimos estimulá-los com sementes de mostarda”, disse a fisioterapeuta.

Ela explicou, também, como agem as agulhas no corpo durante a aplicação da técnica.

A inserção das agulhas de acupuntura estimula as terminações nervosas existentes na pele e nos outros tecidos, enviando, assim, mensagens até ao cérebro, o que desencadeia diferentes efeitos no corpo, como ação analgésica ou anti-inflamatória, por exemplo”, explicou.

