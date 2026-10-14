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Canal Saúde Apneia do sono pode aumentar o risco de depressão e ansiedade, alerta especialista Especialista explica como a apneia do sono e a exposição à luz azul podem comprometer a qualidade do descanso e favorecer alterações emocionais, como ansiedade e depressão.

Noites mal dormidas provocadas por apneias (paradas respiratórias noturnas) inflamam o organismo e elevam o cortisol (hormônio do estresse), prejudicando substâncias essenciais como a serotonina, popularmente conhecida como "hormônio da felicidade", e a melatonina, que sinaliza ao corpo que a noite chegou e ajuda a regular o ritmo circadiano. Isso cria um ciclo vicioso, em que a má qualidade do sono pode gerar depressão e ansiedade.

Para falar sobre o assunto, o fisioterapeuta e especialista em sono Tiago Pacheco de Moura foi entrevistado no Canal Saúde, desta quarta-feira (14). A conversa foi conduzida pelo âncora da Rádio Folha 96,7 FM, Jota Batista. Durante a entrevista, o especialista alertou sobre os riscos da condição, além de orientar sobre a importância de métodos de tratamento, como a higiene do sono.

Acompanhe a entrevista através do player abaixo:

De início, o especialista explicou que noites mal dormidas provocadas por distúrbios respiratórios como a apneia impactam diretamente a regulação do humor.

"Doenças como a apneia do sono podem causar problemas como depressão, pode causar problemas como ansiedade. Então, hoje a gente sabe que realmente dormir resolve muito problema de humor", afirmou o especialista.

Tiago Moura. Fisioterapeuta e especialista em sono.

Ao detalhar os mecanismos fisiológicos do sono, Tiago acendeu um alerta sobre a exposição às luzes azuis dos smartphones à noite.

"O cérebro da gente ainda funciona como na época das cavernas. A gente regula o nosso sono através do sol, da luz do sol. E aí quando o sol vai se pondo, a gente põe uma tela [de celular] no rosto, com aquela luz azul que se parece com a luz do sol, o cérebro fica sem entender. [Com isso], o cortisol, que é uma substância que regula o estresse, a serotonina, a melatonina… [fica desregulado]. E aí também tem a apneia do sono, que é uma doença caracterizada por paradas respiratórias durante a noite, que causa despertares e também aumenta o estresse", disse.

O fisioterapeuta apontou também que a maioria dos diagnósticos de apneia ocorre por iniciativa de cônjuges ou parentes que percebem os roncos e as pausas respiratórias do paciente.

"Muitos pacientes vêm trazidos por essas pessoas, [que costumam afirmar que] 'ele tá roncando muito’, ‘eu não consigo dormir porque ele para de respirar, eu fico preocupado com ele'. O alerta é dado pelo parceiro, que assiste àquelas paradas respiratórias e aí orienta: 'vamos ao médico, vamos investigar’”, afirmou o profissional.

Por fim, o especialista explicou como funciona e qual a importância do aparelho de Pressão Positiva Contínua (CPAP), que é o tratamento padrão-ouro para a apneia obstrutiva do sono e roncos graves.

"O tratamento da apneia do sono é um tratamento agudo, até porque ele é mecânico. A gente usa um aparelhinho chamado CPAP. Eu gosto de dizer que o CPAP tá para a apneia como o óculos tá para a vista. Na primeira noite, a pessoa já consegue dormir, ele corrige a apneia”, disse o especialista.

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