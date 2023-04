Após capotar carro em Gravatá, motorista é detido com cocaína, crack, revólver, munição e 2mil reais

A- A+

Um homem que transportava 18 papelotes de cocaína e 14 pedras de crack dentro de um carro foi detido, na segunda-feira (10), após capotar na BR 232, em Gravatá, no Agreste de Pernambuco. O motorista foi abordado em uma ação conjunta da 5ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM), Polícia Rodoviária Federal (PRF) e Serviço de Inteligência da PMPE.

Uma equipe da PRF realizava uma ronda no Km 71 da rodovia, quando observou um carro em alta velocidade. No momento em que o veículo acessou a cidade de Gravatá para fugir da fiscalização, a equipe solicitou apoio da PM para abordá-lo.

Foto: divulgação/ PRF

Pouco tempo depois, o motorista tentou fugir de uma barreira e capotou após colidir em uma viatura da PM, no Km 70 da rodovia. O homem ficou ferido e foi encaminhado a uma unidade de saúde de Vitória de Santo Antão.

O carro havia sido roubado em março deste ano e no interior do veículo foram encontrados as drogas e R$2007,00. A equipe da PM também descobriu o local de residência do motorista e apreendeu um revólver calibre .38 com seis munições, que estava em posse do vizinho dele.

A ocorrência foi encaminhada à Delegacia de Polícia Civil de Gravatá. O homem poderá responder por tráfico de drogas, posse ilegal de arma, receptação, dano ao patrimônio, resistência a prisão, além de dirigir veículo sem possuír CNH gerando perigo de dano.

