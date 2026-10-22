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TEATRO Aramis Trindade apresenta "Romeu e Julieta" em versão de cordel no Recife Montagem com Aramis Trindade será apresentada no dia 31 de outubro, no Centro Cultural do Instituto Marcos Hacker de Melo em Boa Viagem

O espetáculo “Romeu e Julieta – Cordel de Ariano Suassuna”, com o ator Aramis Trindade, será apresentado no dia 31 de outubro de 2026, às 20h, no Centro Cultural do Instituto Marcos Hacker de Melo. A montagem propõe uma leitura da clássica história de amor de William Shakespeare a partir da linguagem do cordel e da tradição popular nordestina, inspirada na obra de Ariano Suassuna.

Para falar sobre o espetáculo, o programa Folha na Tarde com Simone Ventura, da Rádio Folha FM 96.7, entrevistou o ator Aramis Trindade, que fala sobre a produção inspirada na obra de Ariano Suassuna.

A peça tem um poema de 110 versos em sextilhas e com música, uma trilha sonora original criada por Zé da Flauta. Essa versão em cordel remete a versos tão sonoros e belos quanto os da versão original de William Shakespeare, trazendo toda a nossa prosódia e sotaque nordestino.”, afirma Aramis Trindade

A apresentação aproxima referências da literatura universal da cultura popular brasileira, valorizando elementos da identidade nordestina e a força da narrativa contada por meio do teatro. Com Aramis Trindade em cena, o espetáculo convida o público a conhecer uma abordagem que une o universo shakespeariano à estética do cordel.

Acompanhe a entrevista através do player abaixo:

O espetáculo tem apoio do Ministério da Cultura, com patrocínio por meio da Lei Rouanet, e integra a programação cultural do Instituto Marcos Hacker de Melo. A iniciativa contribui para a circulação das artes cênicas e para o acesso do público a produções que dialogam com a literatura e a cultura popular.

SERVIÇO

Espetáculo: Romeu e Julieta – Cordel de Ariano Suassuna

Ator: Aramis Trindade

Data: 31 de outubro de 2026, sábado

Horário: 20h

Local: Centro Cultural do Instituto Marcos Hacker de Melo

Realização: Ministério da Cultura

Incentivo: Lei Rouanet

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