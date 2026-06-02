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TEATRO

Aramis Trindade apresenta "Romeu e Julieta" no Recife

Espetáculo inspirado no cordel de Ariano Suassuna faz apresentação única no Teatro de Santa Isabel no Dia dos Namorados.

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Ator Aramis Trindade em apresentação única do espetáculo "Romeu e Julieta, cordel de Ariano Suassuna"Ator Aramis Trindade em apresentação única do espetáculo "Romeu e Julieta, cordel de Ariano Suassuna" - Foto: Emerson Costa

O Teatro de Santa Isabel recebe, no dia 12 de junho, às 20hs, uma apresentação única do espetáculo “Romeu e Julieta, cordel de Ariano Suassuna”, protagonizado pelo ator Aramis Trindade. A montagem recria a clássica história de Shakespeare a partir da literatura de cordel e da estética armorial. Em cartaz há 13 anos, o espetáculo já realizou 192 apresentações em diversas cidades brasileiras, alcançando milhares de espectadores.

Para falar sobre o espetáculo, o programa Folha na Tarde com Simone Ventura, da Rádio Folha FM 96.7, entrevistou o ator Aramis Trindade, qua fala com emoção sobre a aprovação e a bênção de Ariano Suassuna para a peça.


Ele falou: 'Olha, Aramis, vou dizer uma coisa. Você como você tá melhor do que eu mesmo. Então pode assumir que tem a minha aprovação'”, afirma Aramis Trindade

 

No palco, Aramis interpreta um monólogo baseado no cordel escrito por Ariano Suassuna, formado por 98 sextilhas. A encenação conta com trilha sonora original inspirada na música armorial, gravada pelo músico Zé da Flauta. A proposta reúne poesia, humor, música e elementos da cultura popular nordestina.

 

Acompanhe a entrevista através do player abaixo:

 

Ao transformar a tragédia romântica em uma narrativa brasileira, o espetáculo contribui para a difusão da obra de Suassuna e mantém viva a tradição do cordel nos palcos do país.

 

Serviço 

Espetáculo: Romeu e Julieta, cordel de Ariano Suassuna

Local: Teatro de Santa Isabel 

Data: 12 de junho de 2026 – única apresentação

Horário: 20hs

Classificação indicativa: livre

Ingressos na Sympla: intera R$ 100,00 / meia entrada R$ 50,00

 

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