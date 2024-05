A- A+

TÍTULO Arcebispo de Olinda e Recife vai receber Título de Cidadão Recifense A entrega será feita no dia 28 de maio, às 18h, em uma Reunião Solene no plenário da Casa de José Mariano

A Câmara Municipal do Recife vai conceder, por iniciativa do vereador Felipe Alecrim (NOVO), o Título de Cidadão do Recife ao Arcebispo da Arquidiocese de Olinda e Recife, Dom Paulo Jackson, que é natural de São José de Espinharas, na Paraíba e assumiu o arcebispado há nove meses. A entrega será feita no dia 28 de maio, às 18h, em uma Reunião Solene no plenário da Casa de José Mariano.

O vereador Felipe Alecrim, que é católico, ministro extraordinário da Eucaristia e paroquiano da Torre, falou sobre a aprovação do Projeto de Lei, aprovado em março deste ano, que concede a cidadania recifense a Dom Paulo. “Entregar esse título ao nosso pastor é dizer que o acolhemos como nosso, nos apropriamos de seu pastoreio, ao mesmo tempo que reconhecemos o seu zelo pelo Recife, sobretudo com as pessoas, para quem Dom Paulo, tem um olhar extremamente humano e com o olhar de Cristo. Para mim é uma honra conceder esse título ao meu Bispo”, comemorou.

Dom Paulo foi nomeado Arcebispo da Arquidiocese de Olinda e Recife em 14 de junho de 2023, sendo empossado em 13 de agosto de 2023 no Ginásio de Esportes Geraldo Magalhães, no Recife, sucedendo dom Fernando Saburido, agora arcebispo emérito, que renunciou ao cargo por ter alcançado os 75 anos de idade.

Serviço:

Entrega do Título de Cidadão do Recife

Dia: 28/05

Horário: 18h

Local: Câmara Municipal do Recife



Veja também

CANAL SAÚDE Cárie pode prejudicar tratamentos inflamatórios de outras partes do corpo, atuando sobre a imunidade