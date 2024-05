A- A+

CICLISMO Arena de Pernambuco comemora seu 11º aniversário com pedalada O evento vai acontecer no sábado, 25 de maio, com ciclistas realizando um passeio no entorno da Arena Pernambuco

Desde sua inauguração, em 22 de maio de 2013, num jogo Náutico X Sporting (Portugal) , a Arena de Pernambuco tem sido um marco não apenas no cenário esportivo, mas também como um espaço multiuso. Ao longo dos anos, tem servido como palco não apenas para eventos esportivos de alto nível, como a Copa do Mundo de 2014, mas também como um espaço para concertos, shows, feiras, convenções e uma variedade de atividades culturais. E agora assumindo uma função social, com a implementação do Centro de Formação Esportiva (CFE) e o Centro de Desenvolvimento de Futebol Feminino de Pernambuco. Para marcar este momento significativo em sua história, quando completa 11 anos, a Arena de Pernambuco promove um passeio ciclístico no entorno do local, no sábado, 25 de maio.

"Estamos extremamente felizes em celebrar os 11 anos da Arena de Pernambuco com uma pedalada especial no entorno do estádio. Desde a sua inauguração, a Arena tem sido um espaço multiuso,integrando eventos esportivos, culturais, shows, feiras, congressos e muito mais. Convidamos a todos para se juntarem a nós neste momento de celebração e diversão”, celebra Marcos Nunes, diretor da Arena de Pernambuco.

O evento promete ser uma oportunidade imperdível para os participantes explorarem os arredores da arena, desfrutando das belas paisagens e da energia contagiante que permeia o local. Além disso, será a chance de celebrar os sucessos e conquistas alcançados ao longo desses 11 anos de história.

“Desde do início do Governo Raquel Lyra, a Arena de Pernambuco vem se transformando num grande equipamento social para toda Região Metropolitana do Recife, além de diversas ações que são feitas para a sociedade. Para celebrar os 11 anos do equipamento iremos promover a pedalada no entorno do Estádio que agregará todas as idades promovendo diversão e fomentando o bem-estar da população pernambucana”, pontua o presidente da Empetur, Eduardo Loyo.

Serviço:

Data: Sábado, 25 de maio de 2024

Local de encontro: Praça Sul

Horário: 9h da manhã

Inscrições: Através do Sympla (https://www.sympla.com.br/evento/pedalada-na-arena-arena11anos/2462251)

