A- A+

SÃO JOÃO Arraial da Inclusão com banda Forró Suco Elétrico no Resgatando a Cidadania A Banda faz novos arranjos fundindo o forró com o rock em clássicos e canções autorais

Seguindo no clima junino, com o Arraial da Inclusão, o Programa Resgatando a cidadania deste sábado (31.05) proporcionou aos ouvintes um som especial do tradicional forró, xote e baião, com a banda "Forró do Suco Elétrico". O grupo convidado pelo apresentador Domingos Sávio, mostrou uma sonoridade com fortes elementos da psicodelia nordestina.

A banda inclui instrumentos como a guitarra, viola caipira, agogô, banjo e caxixi, dando uma nova roupagem ao forró nordestino, com trabalhos autorais e também com clássicos de Elba Ramalho, Amelinha, Ave Sangria e outros artistas, fundindo o forró ao rock.

Origem e trajetória

O Forró do Suco Elétrico é um grupo de forró originado no Recife. Idealizado pelos músicos e compositores Feiticeiro Julião e Juvenil Silva que possuem mais de uma década atuando na cena pernambucana, a banda traz a guitarra de Julião (com influências como Robertinho do Recife), que substitui a tradicional sanfona; o banjo-cavaco, tocado pelo carioca radicado em Olinda Tomé, remete a grupos como o Trio Nordestino.

A harmonia vocal fica com a atriz Ju Menezes, na voz principal; o baixo de Juvenil Silva aprofunda a sonoridade psicodélica do grupo; Drica Ayub, que vem da área da dança, inserindo energicamente esta linguagem, faz triângulo, percussões e voz e o experiente Alexandre Baros (da Banda de Pau e Corda) faz a zabumba e também canta.

Além de tocar alguns clássicos que as bandas de forró não costumam colocar em seus repertórios (tais como "Capim do Vale", gravada por Elba Ramalho, e "Gemedeira", por Amelinha), o grupo também investe em canções autorais, visando contribuir para a renovação desse gênero tão tradicional no Nordeste. Em junho de 2024, lançou "A Muriçoca", canção inédita, composta e cantada por Julião; e em dezembro, "Para Cantar Forró", composta e cantada por Tomé, que tem um videoclipe gravado no Alto da Sé, em Olinda.



No mesmo ano, se unia ao grupo o renomado percussionista, cantor e compositor Sérgio Cassiano, para participar de um show, quando interpretaram alguns dos clássicos de Sérgio, como "Pescador", "Chamá Maria" e "Pela Janela", eternizadas com sua renomada banda, a Mestre Ambrósio.

A parceria estabelecida entre banda e músico foi bastante assertiva e rendeu várias participações em outros shows, assim como um projeto aprovado pela lei de incentivo à cultura Aldir Blanc.

Trabalhando nesse lado autoral e alternativo, a banda Forró do Suco Elétrico traz a sua linguagem particular de interpretar o forró e a estética psicodélica, misturando a gaita de boca (tocada por Julião) às harmonias vocais; a guitarra, com influências da música do Norte do Brasil e também do frevo baiano, misturada com a musicalidade tradicional pernambucana e outras fusões de diferentes linguagens musicais.

O show de "Julião e O Forró do Suco Elétrico" vai além do baile de forró: o grupo busca proporcionar uma experiência transcendental e catártica ao público, sem esquecer o balanço do baião, do arrasta-pé e do xote.

Para este ano de 2025, uma nova fase se anuncia com maior aprofundamento, criação e difusão do trabalho. A banda Comemorou 1 ano em abril e a lançará seu primeiro EP nas vésperas do São João em junho. Com mais duas novas músicas autorais que prometem esquentar ainda mais o São João recifense, sendo uma delas um poutporri de "arrasta-frevo", nome que a banda cunhou para designar esta mistura de arrasta pé com o frevo, tão presentes em seus shows.

A banda Forró do Suco Elétrico estará lançando novo trabalho no dia 13 de junho, em João Pessoa; dia 14, em Olinda, no Arraial do Fogo de Oca, e dia 29 vai se apresentar em Campina Grande, na Paraíba. O contato para shows pode ser feito pelo Instagram @forrodosucoeletrico ou pelo telefone (81)9.9990-2574.

O Programa Resgatando a Cidadania é apresentado todo sábado, a partir do meio-dia, pela Rádio Folha 96,7FM, produzido e apresentado pelo radialista Domingos Sávio.



Veja também