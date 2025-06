A- A+

RESGATANDO A CIDADANIA Arraial da Inclusão lembra os 25 anos da Banda Luar do Sertão Luar do Sertão foi a primeira banda pernambucana formada totalmente por pessoas cegas

O Programa Resgatando a Cidadania, da Rádio Folha 96, 7FM, no quadro Forró da Inclusão, destacou neste sábado(28.06), véspera do dia de São Pedro, a história da Banda Luar do Sertão, que completa 25 anos.

Criada em 29 de junho de 2000, em Igarassu, na Região Metropolitana do Recife, pelo radialista Domingos Sávio e um grupo de amigos, a Luar do Sertão, foi a primeira banda de forró pé de serra, formada por músicos com deficiência visual de Pernambuco.

A conversa com o apresentador e zabumbeiro Domingos Sávio, no estúdio da Folha FM, nesse sábado, foi com os novos integrantes da banda: João Paulo do Acordeon, sanfoneiro e vocalista; Jorge de Neném, no triângulo; Biu de Loura, pandeiro e vocal e Rivelino Amaral, vocal. Contatos para contratação do grupo pelo (81)9 9238-5160 /(81) 9.8438-6462.

O idealizador dessa banda, Domingos Sávio, destaca a importância do grupo

"A nossa preocupação promover a inclusão, aliada à vontade de levar nossa cultura e nossa sensibilidade para a música, foi o que me motivou a juntar esses amigos e criar a Luar do Sertão. Eu queria mostrar, como fizemos, nosso trabalho para o público nos shows e apresentações em emissoras de TV e rádios. Fico feliz em ver nossa trajetória e lembrar de todos que passaram pela banda e deram sua contribuição."

Comunicador cego, Domingos Sávio | Foto: Adiel Alves

A formação inicial da Banda Luar do Sertão foi Domingos Sávio na Zabumba; Josenildo Januário, na sanfona; Rivelino Amaral, no triângulo; Missias Bernardo, no baixo e Luciano Lima, vocal.

O Programa Resgatando a Cidadania é apresentado todo sábado, a partir do meio-dia, pela Rádio Folha 96,7FM, produzido e apresentado pelo radialista Domingos Sávio.

