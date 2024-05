A- A+

ANIMAÇÃO Arte e tecnologia se unem na oficina de Animação Stop Motion com Light Painting A Oficina de Animação vai acontecer, de 10 a 12 de maio, no Sesc Garanhuns

Nos próximos dias 10, 11 e 12 de maio, o Centro Cultural Sesc Garanhuns sedia a "Oficina de Animação Stop Motion com Light Painting", iniciativa que promoverá a expressão criativa através da combinação de técnicas tradicionais e contemporâneas de animação e iluminação. Nas aulas, os participantes terão a oportunidade de aprender os fundamentos da animação stop motion e da técnica de light painting, explorando a magia de pintar com luz imagens quadro a quadro, revelando o encanto do movimento.

Desde a concepção da narrativa visual até a edição final, os alunos serão guiados em cada passo do processo de criação de uma animação coletiva. Os encontros acontecerão das 18h às 22h, na sexta (10); e no sábado e domingo (11 e 12 de maio) das 9h às 13hs e das 14h às 18h, totalizando 20 horas/aulas. As inscrições para a oficina estão abertas e podem ser feitas no https://cursos.sescpe.com.br/turma/curso-de-animacao-stop-motion-com-light-painting-cpc-garanhuns/turma-1-cpc-garanhuns-4722007. O valor é de R$ 50 para os trabalhadores do comércio e dependentes e R$ 100 para o público em geral.

A Oficina de Animação Stop Motion com Light Painting será ministrada pelo mestre em Artes Visuais e educador, Felipe Ferreira, primeiro brasileiro a integrar a Light Painting World Alliance – focada na promoção da pintura com luz e integrante do coletivo @lightarmy. A atividade, de acordo com Ferreira, irá possibilitar que os participantes mergulhem no desenvolvimento de suas habilidades artísticas através do contato com equipamentos profissionais, artesanais e com técnicas de iluminação. "Eles serão incentivados a explorarem sua criatividade, experimentarem com diferentes materiais e técnicas e também a colaborar com os colegas para juntos criarem imagens únicas e inspiradoras",

Para participar não é necessário ter experiência prévia em animação, apenas a vontade de criar e trabalhar em grupo. As aulas são voltadas para artistas aspirantes, entusiastas de tecnologia e qualquer pessoa interessada em mergulhar no mundo da arte e da tecnologia.

Mini bio do monitor:

Felipe Ferreira é mestre em Artes Visuais e pesquisa o processo de criação utilizando a luz como meio expressivo. Graduado em Comunicação Social, possui especialização em marketing e fotografia. Primeiro brasileiro a fazer parte da Light Painting World Alliance, é autor dos ebooks Light PE Painting (2015) e Catimbaluz: sensibilizando o olhar ambiental (2021).



SERVIÇO:

Oficina de Animação Stop Motion com Light Painting

Dias: 10, 11 e 12 de Maio de 2024

Horários: Sexta (10) - 18h às 22h; e sábado e Domingo (11 e 12) das 9h às 13h e das 14h às 18h

Carga horária: 20h

Local: Centro Cultural Sesc Garanhuns, R. Cônego Benígno Líra - Centro

Valor: Trabalhador do comércio e dependentes R$ 50; público em geral R$ 100

Inscrições: https://cursos.sescpe.com.br/turma/curso-de-animacao-stop-motion-com-light-painting-cpc-garanhuns/turma-1-cpc-garanhuns-4722007

Para mais informações e inscrições, visite o Centro Cultural SESC Garanhuns.

Contato do monitor Felipe Ferreira para mais informações e marcação de entrevistas: (81) 99848-2913.



