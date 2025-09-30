A- A+

LITERATURA A obra "Artífices da História" será lançado na Bienal do Livro de Pernambuco Escrito por Helder Remígio e Evaldo Costa, "Artífices da História" reúne entrevistas com 18 nomes que marcaram o debate histórico brasileiro nas últimas seis décadas

A Companhia Editora de Pernambuco (Cepe) lança na XV Bienal Internacional do Livro de Pernambuco a obra “Artífices da História – Trajetórias de vida e itinerários intelectuais, de Helder Remígio e Evaldo Costa. O livro, com 528 páginas, será apresentado no sábado, às 17h, no Espaço Conexões Petrobras, em um bate-papo com os autores e convidados.

A Rádio Folha FM 96.7, através do programa Folha na Tarde com Simone Ventura, recebeu os autores do livro o Drº em História e Professor Helder Remígio e o Mestrando em História e Jornalista Evaldo Costa. Os autores contam como surgiu a ideia inicial e parceria na construção da obra.

O começo, a gente trabalhava juntos na época no arquivo público, é na época que eu era diretor do arquivo público e, eu já tinha feito projetos semelhantes. Então, a ideia conversando com Helder, era de fazer um projeto semelhante pro campo historiográfico. Ele que defendeu que fizéssemos um projeto semelhante. Era, a gente queria fazer um projeto, outra edição desse projeto e ele sugeriu que fosse um campo historiográfico. É muito bom fazer esse registro. E a partir daí a gente começou a bater bola todo dia, 24 horas por dia e foram discutindo o título, né?", conta Evaldo Costa

O professor Helder acrescentou

Eu disse: 'História é cultura', né? E aí nós fomos montando também metodologicamente. Esse livro é interessante dizer que ele faz uma relação profunda entre história e vida. Essa é uma perspectiva muito utilizada pelos franceses no Instituto de História do Tempo Presente. Eu estive lá estudando em um momento da minha vida, do meu doutorado, e trouxe essa perspectiva dos itinerários. É a mistura de história e de itinerários. E aí Evaldo Costa abriu também o leque para que a gente pudesse, naquele momento, construir metodologicamente esse percurso que é tão importante e que está aí registrado nessas páginas.

O projeto nasceu no Arquivo Público Estadual Jordão Emerenciano e oferece um retrato valioso da produção intelectual da área. A publicação reúne entrevistas feitas entre março e setembro de 2022 com 18 historiadores brasileiros que marcaram o debate histórico nas últimas seis décadas. Entre os nomes estão Antonio Torres Montenegro, Evaldo Cabral de Mello, Marcus Carvalho, Rita de Cássia Barbosa de Araújo e Socorro Ferraz.

A Bienal acontece de 3 a 12 de outubro, no Centro de Convenções de Pernambuco. A programação inclui rodas de conversa, sessões de autógrafos e oficinas artísticas para crianças no estande da editora.

