INCLUSÃO As bandas Forró do Passarinho e Forró do Mourisco animam estúdio da Folha FM No programa Resgatando a Cidadania

O clima junino segue sendo a tônica do Programa Resgatando a Cidadania, com o espaço Forró da Inclusão. Nesse sábado(24) duas bandas foram convidadas: Forró do Passarinho e Forró do Mourisco, que proporcionaram aos ouvintes muito xaxado, xote e baião.

O radialista Domingos Sávio, que apresenta o programa, resgatou muitas canções regionais, dos grandes ícones do nosso São João, inclusive com músicas do autêntico Forró Pé de Serra em instrumental, mostrando a diversidade dos grupos musicais.

Estiveram se apresentando na Folha FM 96,7, pela banda Forró dos Passarinhos: Drica Ayub (vocal e triângulo); Vinicius de Farias (vocal e sanfona,) e pela Mourisco: Rannier Venancio (vocal e rabeca) e Rodrigo Gondão (vocal e alude arábe ). Os contatos pelo Instagram para shows são: @forromourisco ou (81)9.9477-1881 e @drikaayub ou (81)9.9811-7777

O Programa Resgatando a Cidadania é apresentado todo sábado, a partir do meio-dia, pela Rádio Folha 96,7FM, produzido e apresentado pelo radialista Domingos Sávio.

Você pode conferir a entrevista completa pelo spotfy da FolhaPE abaixo:





