LITERATURA As Cartas de Paulo Cartas aos Romanos O evento " As Cartas de Paulo-Cartas aos Romanos" será no MV Empresarial, no bairro da Imbiribeira, das 8h às 18h

A ONG Caminho do Bem e o Grupo Espírita Maria Dolores intensificam ações para a construção de uma sede própria e realizam no Recife , em 31 de agosto evento para arrecadar fundos: "As Cartas de Paulo-Cartas aos Romanos”, no MV Empresarial, das 8h às 18h.

E trazem ao Recife renomados palestrantes. Inscrições já abertas desde já. Os textos do Apóstolo dos Gentios, não obstante seu excepcional conteúdo espiritual, e da própria exemplificação que foi a sua vida, foram deturpados ao longo da história, conforme constatação do tradutor dos textos originais e autor do livro as Cartas de Paulo, Haroldo Dutra Dias. Assim, mergulhar no texto original das epístolas de Paulo é ter acesso a esse tesouro de consolação. Esse é o nosso objetivo com a série de seminários “As Cartas de Paulo”, destaca a advogada Simone Duque de Miranda, integrante da ONG e do Grupo e uma das responsáveis pelo evento.

“Nesse segundo ano, trazemos como tema a “Carta aos Romanos”, a qual, dentre todas as epístolas, talvez a mais atual, justamente por ter sido direcionada para um mesmo contexto de mundo: o materialismo. O nosso seminário, tem por objetivo, não apenas colher as luzes desse tesouro espiritual, mas ainda arrecadar recursos para a construção da sede ( Caminho do Bem) , braço material da caridade que nos inspira a doutrina espírita através do Grupo Espírita Maria Dolores”, destaca.

Para aprofundar esses estudos aqui estarão os mineiros, Victor Hugo, Gustavo Silveira e Rafael Lavarine, e ainda, Cesar Perri de Carvalho, de São Paulo, todos profundos conhecedores das Cartas de Paulo. O seminário contará com música, livros, praça de alimentação e nossa amizade. O objetivo é que todos se sintam acolhidos, dentro de um verdadeiro sentimento de confraternização”, lembra Duque de Miranda. Juntos, Ong e Grupo, realizam trabalhos conjuntos em espaço no Pina, no Recife e interior pernambucano nas áreas de saúde, educação e assistência social e com atendimentos gratuitos semanalmente para as crianças, adolescentes e suas famílias em situação de risco e vulnerabilidade social. Somente na área saúde são 14 especialidade de atendimentos, entre elas o odontológico. Mantém ainda atividades educacionais.

Informações: 81- 98206 6099- Pix para contribuições: 23.425.660/0001-10.

