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ESPETÁCULO "As Cores da América Latina" estreia no Recife Espetáculo amazonense reúne teatro, música e máscaras em temporada na Caixa Cultural, de 16 a 19 de setembro, com oficina e sessão acessível

O espetáculo amazonense "As Cores da América Latina" chega pela primeira vez ao Recife para uma temporada na Caixa Cultural, de 16 a 19 de setembro. Criada pela companhia Panorando, de Manaus, a montagem reúne teatro, música, cores vibrantes e máscaras em uma narrativa inspirada em tradições latino-americanas. A obra faz uma releitura artística da Fiesta de La Tirana, do Chile, da Huaconada, do Peru, e do Cavalo-Marinho, do Brasil.

Para falar sobre o espetáculo, o programa Folha na Tarde com Simone Ventura, da Rádio Folha FM 96.7, entrevistou o produtor cultural, Fábio Moura, que fala sobre a alegria em realizar o espetáculo no Recife.

“É sempre uma maravilha falar desse espetáculo “As Cores da América Latina.” É uma obra que a gente criou em 2023 e que tem muito da cultura popular pernambucana, que eu, na direção, trago como referência central para o grupo.”, afirma Fábio Moura.

Produtor Cultural Fábio Moura - Foto: Emerson Costa

Em cena, as referências culturais se encontram em uma abordagem sobre temas como amor, morte e nascimento. As máscaras inspiradas no Fofão, personagem popular do Carnaval maranhense, também ganham destaque na encenação. A temporada conta ainda com uma sessão acessível no dia 19, com interpretação em LIBRAS e bate-papo com o elenco após a apresentação.

Acompanhe a entrevista através do player abaixo:



As oficinas de Máscaras – Confecções em upcycling, serão ministradas por Fábio Moura e Talita Menezes. A atividade é gratuita, oferece 25 vagas e é voltada para estudantes e interessados com idade a partir de 16 anos. A programação amplia o contato do público com a pesquisa artística da companhia, unindo cultura, criação cênica e reaproveitamento de materiais.

SERVIÇO

Espetáculo “As Cores da América Latina”, Panorando Cia. e Produtora

Quando: 16 a 19 de setembro de 2026, às 19h30.

19 de setembro: Sessão com LIBRAS. Após essa sessão haverá um bate-papo com o elenco.

Local: CAIXA Cultural Recife

Ingressos: R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia-entrada prevista em Lei e clientes CAIXA), no Site da CAIXA Cultural e bilheteria da CAIXA Cultural Recife.

Classificação: Livre

Duração: 50 minutos

Contato: (81) 3425-1915

Acesso para pessoas com deficiência e assentos especiais

Rede Social: Instagram @panorando

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