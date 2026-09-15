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ESPETÁCULO

"As Cores da América Latina" estreia no Recife

Espetáculo amazonense reúne teatro, música e máscaras em temporada na Caixa Cultural, de 16 a 19 de setembro, com oficina e sessão acessível

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Espetáculo "As Cores da América Latina" mistura dança, teatro, música e cultura popular mostrando as cores e diversidades das manifestações culturais da américa latina.Espetáculo "As Cores da América Latina" mistura dança, teatro, música e cultura popular mostrando as cores e diversidades das manifestações culturais da américa latina. - Foto: Juan Azevedo

O espetáculo amazonense "As Cores da América Latina" chega pela primeira vez ao Recife para uma temporada na Caixa Cultural, de 16 a 19 de setembro. Criada pela companhia Panorando, de Manaus, a montagem reúne teatro, música, cores vibrantes e máscaras em uma narrativa inspirada em tradições latino-americanas. A obra faz uma releitura artística da Fiesta de La Tirana, do Chile, da Huaconada, do Peru, e do Cavalo-Marinho, do Brasil.

 

Para falar sobre o espetáculo, o programa Folha na Tarde com Simone Ventura, da Rádio Folha FM 96.7, entrevistou o produtor cultural, Fábio Moura, que fala sobre a alegria em realizar o espetáculo no Recife.

 

“É sempre uma maravilha falar desse espetáculo “As Cores da América Latina.” É uma obra que a gente criou em 2023 e que tem muito da cultura popular pernambucana, que eu, na direção, trago como referência central para o grupo.”, afirma Fábio Moura. 

 

Produtor Cultural Fábio Moura - Foto: Emerson Costa

 

Em cena, as referências culturais se encontram em uma abordagem sobre temas como amor, morte e nascimento. As máscaras inspiradas no Fofão, personagem popular do Carnaval maranhense, também ganham destaque na encenação. A temporada conta ainda com uma sessão acessível no dia 19, com interpretação em LIBRAS e bate-papo com o elenco após a apresentação. 

 

Acompanhe a entrevista através do player abaixo:


As oficinas de Máscaras – Confecções em upcycling, serão ministradas por Fábio Moura e Talita Menezes. A atividade é gratuita, oferece 25 vagas e é voltada para estudantes e interessados com idade a partir de 16 anos. A programação amplia o contato do público com a pesquisa artística da companhia, unindo cultura, criação cênica e reaproveitamento de materiais.

 

 

SERVIÇO

Espetáculo “As Cores da América Latina”, Panorando Cia. e Produtora
Quando: 16 a 19 de setembro de 2026, às 19h30.
19 de setembro: Sessão com LIBRAS. Após essa sessão haverá um bate-papo com o elenco.
Local: CAIXA Cultural Recife
Ingressos: R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia-entrada prevista em Lei e clientes CAIXA), no Site da CAIXA Cultural e bilheteria da CAIXA Cultural Recife.
Classificação: Livre
Duração: 50 minutos
Contato: (81) 3425-1915
Acesso para pessoas com deficiência e assentos especiais
Rede Social: Instagram @panorando

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