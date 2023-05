A- A+

CANAL SAÚDE As lesões por esforço repetitivo (LER) são a maior causa de afastamento do trabalho no país As LER/DORT incluem cerca de 30 doenças, das quais a tendinite, a tenossinovite e a bursite são as mais conhecidas

Consideradas a segunda maior causa de afastamento do trabalho no país, as Lesões por Esforço Repetitivo (LER) e Distúrbios Osteomusculares Relacionados ao Trabalho (DORT) acometem homens e mulheres em idade produtiva. Na maioria das vezes, as doenças são provocadas por atividades relacionadas à organização do trabalho, como a repetição de movimentos, postura inadequada e sobrecarga física. Para falar mais sobre o assunto, Jota Batista conversou com a ortopedista Karine Nobre, nesta segunda-feira (29), no Canal Saúde, que pode ser acompanhado pelo dial da Rádio Folha FM 96,7 ou pelo canal do YouTube e Facebook da Folha de Pernambuco.

Durante a entrevista a especialista falou que a Ler e a Dort é a mesma coisa, porém muda a nomenclatura. Ela explicou que a doença acomete pessoas que trabalham com muita pressa e não fazem as pausas adequadas.

“São pessoas que não descansam, trabalham com pressa e ultrapassam seus limites. É importante a gente conversar com os pacientes que quando eles chegam com a dor, vamos medicar, vamos indicar fisioterapia, mas o paciente precisa fazer toda prevenção. É isso que peço: que os pacientes parem de hora em hora durante o trabalho para fazer alongamentos dos punhos, das mãos, da coluna para que não venha a desenvolver”, enfatizou a ortopedista.

A ortopedista também explicou que o período de afastamento pode ser longo principalmente quando se torna crônica.

“Nesses casos podem passar de mês. Por este motivo a pessoa acaba ficando estressada, pois cria uma pressão psicológica que aquela pessoa fica com medo de perder o emprego”, alertou.

Você acessa a entrevista na íntegra clicando no player abaixo ou no seu agregador de podcast preferido.

