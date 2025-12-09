Ter, 09 de Dezembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalterça09/12/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
SOLIDARIEDADE

Espetáculo "Auto de Natal" leva música e bom humor aos hospitais do Recife

Palhaços dos "Doutores da Alegria" encerram 2025 com apresentações em cinco unidades de saúde em Pernambuco

Reportar Erro
Palhaços levam cortejo natalino e espetáculo "Auto de Natal" aos hospitaisPalhaços levam cortejo natalino e espetáculo "Auto de Natal" aos hospitais - Foto: Rogério Alves

Os Doutores da Alegria encerram as atividades de 2025 nos hospitais do Recife com a apresentação do "Auto de Natal", um presépio musical criado e interpretado pelo elenco pernambucano. A programação começa nesta quarta, dia 10, às 10h, no Imip, nos Coelhos. Na segunda etapa, dia 16, os palhaços visitam o Hospital Universitário Oswaldo Cruz, às 9h30, e o Procape, às 11h30, em Santo Amaro. No dia 17, às 10h, o espetáculo segue para o Hospital da Restauração, no Derby. O encerramento será no Hospital Barão de Lucena, na Iputinga, no dia 18, também às 10h.

Para falar sobre a apresentação, o programa Folha na Tarde com Simone Ventura, da Rádio Folha FM 96.7, conversou com a arte-educadora Ana Flávia, que integra o elenco dos Doutores da Alegria com a personagem Dra. Nana. Ela fala como o trabalho acontece durante o ano.

 

A gente passa o ano todinho indo duas vezes por semana, faça chuva, faça sol, a gente tá lá nos hospitais dando nosso plantão, nossa plantinha, conforme a gente tiver no dia.

 

O Auto de Natal conta o nascimento de Jesus pelo olhar bem-humorado dos palhaços, com trilha sonora executada ao vivo. Nove artistas formam o presépio, que traz versões divertidas e carinhosas de Maria e José, vividos por Dra. MonaLisa e Dr. Dud Grud. Os tradicionais Reis Magos dão lugar aos Reis Magros, Dr. Eu_Zébio e Dr. Micolino. O elenco ainda inclui o anjo Dr. Wago Ninguém e a estrela-guia Dra. Muskyta. Entre os animais, cada um ganha personalidade própria, como a ovelha Dra. Baju, o burrinho Dr. Gonda e a vaquinha Dra. Nana.

 

Acompanhe a entrevista através do player abaixo:

 

O trabalho dos Doutores da Alegria é realizado por artistas profissionais, especialistas na linguagem da palhaçaria. Os hospitais atendidos pelo programa Palhaços nos Hospitais recebem as intervenções sem qualquer custo, ao longo de todo o ano. As ações são financiadas por doações de pessoas físicas e jurídicas, que garantem a continuidade do projeto.

 

SERVIÇO

AGENDA DO ESPETÁCULO AUTO DE NATAL DOS DOUTORES DA ALEGRIA

10 de dezembro (quarta-feira), às 10h, no Imip

16 de dezembro (terça-feira), às 9h30, no Hospital Universitário Oswaldo Cruz; e às 11h30, no Procape

17 de dezembro (quarta-feira), às 10h, no Hospital da Restauração

18 de dezembro (quinta-feira), às 10h, no Hospital Barão de Lucena

 

Doações

Site: http://doar.doutoresdaalegria.org.br

PIX: [email protected] 

Mais informações: doutoresdaalegria.org.br

 

Reportar Erro

Veja também

Newsletter