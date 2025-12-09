A- A+

SOLIDARIEDADE Espetáculo "Auto de Natal" leva música e bom humor aos hospitais do Recife Palhaços dos "Doutores da Alegria" encerram 2025 com apresentações em cinco unidades de saúde em Pernambuco

Os Doutores da Alegria encerram as atividades de 2025 nos hospitais do Recife com a apresentação do "Auto de Natal", um presépio musical criado e interpretado pelo elenco pernambucano. A programação começa nesta quarta, dia 10, às 10h, no Imip, nos Coelhos. Na segunda etapa, dia 16, os palhaços visitam o Hospital Universitário Oswaldo Cruz, às 9h30, e o Procape, às 11h30, em Santo Amaro. No dia 17, às 10h, o espetáculo segue para o Hospital da Restauração, no Derby. O encerramento será no Hospital Barão de Lucena, na Iputinga, no dia 18, também às 10h.

Para falar sobre a apresentação, o programa Folha na Tarde com Simone Ventura, da Rádio Folha FM 96.7, conversou com a arte-educadora Ana Flávia, que integra o elenco dos Doutores da Alegria com a personagem Dra. Nana. Ela fala como o trabalho acontece durante o ano.

A gente passa o ano todinho indo duas vezes por semana, faça chuva, faça sol, a gente tá lá nos hospitais dando nosso plantão, nossa plantinha, conforme a gente tiver no dia.

O Auto de Natal conta o nascimento de Jesus pelo olhar bem-humorado dos palhaços, com trilha sonora executada ao vivo. Nove artistas formam o presépio, que traz versões divertidas e carinhosas de Maria e José, vividos por Dra. MonaLisa e Dr. Dud Grud. Os tradicionais Reis Magos dão lugar aos Reis Magros, Dr. Eu_Zébio e Dr. Micolino. O elenco ainda inclui o anjo Dr. Wago Ninguém e a estrela-guia Dra. Muskyta. Entre os animais, cada um ganha personalidade própria, como a ovelha Dra. Baju, o burrinho Dr. Gonda e a vaquinha Dra. Nana.

O trabalho dos Doutores da Alegria é realizado por artistas profissionais, especialistas na linguagem da palhaçaria. Os hospitais atendidos pelo programa Palhaços nos Hospitais recebem as intervenções sem qualquer custo, ao longo de todo o ano. As ações são financiadas por doações de pessoas físicas e jurídicas, que garantem a continuidade do projeto.

SERVIÇO

AGENDA DO ESPETÁCULO AUTO DE NATAL DOS DOUTORES DA ALEGRIA

10 de dezembro (quarta-feira), às 10h, no Imip

16 de dezembro (terça-feira), às 9h30, no Hospital Universitário Oswaldo Cruz; e às 11h30, no Procape

17 de dezembro (quarta-feira), às 10h, no Hospital da Restauração

18 de dezembro (quinta-feira), às 10h, no Hospital Barão de Lucena

Doações

Site: http://doar.doutoresdaalegria.org.br

PIX: [email protected]

Mais informações: doutoresdaalegria.org.br

