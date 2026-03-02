A- A+

EDUCAÇÃO Instituto Ponte abre seleção gratuita para 130 estudantes em todo o país Inscrições gratuitas seguem até 22 de março e oferecem acompanhamento educacional até o Ensino Superior para estudantes de baixa renda

O Instituto Ponte está com processo seletivo aberto para a turma de 2026. As inscrições são gratuitas e seguem até 22 de março, pelo site da instituição. Neste ano, a organização vai selecionar 130 novos alunos, o maior número em quase 12 anos de atuação.

Para falar sobre o processo seletivo, o programa Folha na Tarde com Simone Ventura, da Rádio Folha FM 96.7, entrevistou a coordenadora de ensino do Instituto Pontes, Alice Ferreira, ela fala sobre o propósito central e transformador do projeto.

O propósito principal do instituto é de fato ser a ponte para a ascensão social em uma única geração. Ninguém consegue sonhar nem almejar nada que não conheça [...] a gente faz esse papel também de acompanhar e de mostrar para eles que existe uma gama de possibilidades lá fora.”

O aumento acompanha a procura crescente registrada na última edição, que recebeu mais de 2 mil inscrições. Atualmente, o Instituto Ponte atende 466 estudantes em 19 estados brasileiros. No Nordeste, a atuação está presente em Pernambuco, Ceará, Maranhão, Bahia, Rio Grande do Norte, Alagoas e Paraíba.

Acompanhe a entrevista através do player abaixo:

A seleção é voltada a estudantes de escolas públicas ou bolsistas integrais, do 7º ano do Ensino Fundamental à 2ª série do Ensino Médio, com renda familiar de até 1,5 salário-mínimo por pessoa. Os aprovados recebem acompanhamento até a conclusão do Ensino Superior, além de bolsas para o Ensino Médio, material didático, uniforme, vale-transporte, curso de inglês e atividades no contraturno, presenciais e online.

SERVIÇO

Inscrições até 22/03 no site www.institutoponte.org.br

Mais informações (27) 99269-4715 ou pelo e-mail: [email protected]

