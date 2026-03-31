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SEMANA SANTA Paixão de Cristo do Caenga mobiliza comunidade em Olinda Espetáculo dirigido por Joseany de Oliveira terá apresentação única e inclui ação solidária para abrigo de animais

A 2ª edição da Paixão de Cristo do Caenga, acontece na próxima quinta-feira, dia 2 de abril. Com direção da atriz e escritora Joseany de Oliveira, o espetáculo será realizado ao ar livre e sem fins lucrativos, reúne moradores da própria comunidade em uma encenação que valoriza a participação coletiva.

Para falar sobre o espetáculo, o programa Folha na Tarde com Simone Ventura, da Rádio Folha FM 96.7, entrevistou atriz e escritora Joseany de Oliveira. Ela fala sobre a inquietação artística que deu origem ao projeto.

Eu ficava olhando para aquele paredão branco com uma inquietação que você não faz ideia. [...] por que a gente não faz uma paixão de Cristo aqui nesse espaço?”, afirma Joseany de Oliveira

Diretora, atriz e escritora Joseany de Oliveira - Foto: Emerson Menezes

A apresentação acontece às 20h, no Espaço Caenga, na entrada de Águas Compridas, em Olinda. Além da montagem cênica, a iniciativa também abre espaço para ações solidárias. Um dos destaques é o projeto “Miaumigos da Paixão”, voltado à arrecadação de ração e itens de limpeza para dois abrigos de animais da cidade.

Acompanhe a entrevista através do player abaixo:

A proposta une cultura e responsabilidade social, ampliando o alcance do evento. A expectativa é de mobilização da comunidade local em torno da arte e da solidariedade.

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