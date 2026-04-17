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CELEBRAÇÃO Grupo Alcano celebra 51 anos com show em Afogados neste domingo Ícone dos bailes pernambucanos, banda revisita sucessos e relembra trajetória marcada por inovação e hits como "Paraíso Perdido"

O Grupo Alcano tem apresentação neste domingo (19) às 15h, no Clube Sargento Wolf, no bairro de Afogados, em um show que revisita sucessos que marcaram gerações. Ícone dos bailes pernambucanos nos anos 1980, a banda celebra 51 anos de trajetória. Fundado pelos irmãos Carlos Maia e Tuka Maia, o grupo teve como uma de suas vozes mais conhecidas a cantora Nádia Maia.

Para falar sobre o show, o programa Folha na Tarde com Simone Ventura, da Rádio Folha FM 96.7, entrevistou o cantor, compositor e diretor musical Tuca Maia e o cantor Nael, eles falam sobre o aguardado retorno aos palcos.

Essa chama está acesa. Alcano Mania está de volta, feito chiclete, vai pegar novamente, né, acendendo a chama, porque isso aí era uma cobrança muito grande dos fãs, dos amigos, de um modo geral”, afirma Tuca Maia

Cantor, compositor e diretor musical Tuca Maia e o cantor Nael do Grupo Alcano - Foto: Emerson Meneses

Com uma proposta diferenciada para a época, o Alcano investiu em estrutura de som, cenografia e figurinos, além de estratégias de divulgação que ampliaram seu alcance. Um dos marcos da carreira foi a gravação do sucesso “Paraíso Perdido”, em 1981, na Rozenblit, em um momento em que bandas locais evitavam os estúdios do estado.

Acompanhe a entrevista através do player abaixo:

A apresentação promete reunir fãs e relembrar a força dos bailes que marcaram época em Pernambuco.

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