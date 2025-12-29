A- A+

LANÇAMENTO Livro analisa raízes do feminicídio a partir da educação dos meninos Em "Agora o Meu Chão São as Nuvens", Hugo Monteiro Ferreira relaciona violência de gênero a modelos familiares patriarcais e aponta caminhos para a prevenção no Brasil

O educador e pesquisador Hugo Monteiro Ferreira lança o livro “Agora o meu chão são as nuvens: as famílias contemporâneas e os desafios na educação de crianças e adolescentes”, publicado pela Autêntica Editora. A obra analisa as origens do feminicídio a partir de modelos de educação de meninos ainda marcados por padrões patriarcais e autoritários.

Para falar sobre o lançamento do livro, o programa Folha na Tarde com Simone Ventura, da Rádio Folha FM 96.7, conversou professor Hugo Monteiro Ferreira, ele defende que o feminicídio não surge de forma isolada.

Educar crianças e adolescentes no mundo contemporâneo é meio que uma gangorra, você tem que considerar que vai enfrentar o patriarcado a partir das nuvens, porque o patriarcado deixou de ser só face, ele ocorre dentro da internet".

Segundo o autor, essas estruturas reforçam relações de poder que naturalizam o controle e a desumanização das mulheres. O livro se apoia em mais de vinte anos de pesquisas com mulheres vítimas de violência doméstica.Também reúne estudos com adolescentes em situação de vulnerabilidade e famílias atravessadas por traumas.

Acompanhe a entrevista através do player abaixo:



Para o pesquisador, trata-se do resultado de uma cultura construída no cotidiano das relações familiares. Além da análise crítica, a obra propõe caminhos para a prevenção da violência de gênero. Entre eles estão a educação emocional e o fortalecimento das redes de apoio. O livro contribui para o debate sobre a articulação entre políticas públicas, justiça e sociedade civil no Brasil.

