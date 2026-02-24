Qua, 25 de Fevereiro

LANÇAMENTO

Banda Som da Terra lança "Forró na Gafieira" e abre temporada de São João

Nova música da Banda Som da Terra já está nas plataformas digitais e integra as comemorações pelos 50 anos de carreira do grupo.

Banda Som da Terra lança "Forró na Gafieira" disponível em todas as plataformas digitais - Foto: Divulgação

A Banda Som da Terra aposta no clima junino com o lançamento de “Forró na Gafieira”, nova música que marca o início dos festejos Junino. O Vocalista Rominho Pimentel assina a composição ao lado de Fábio Valois e reforça a tradição do grupo no forró. A canção já está disponível nas plataformas digitais e integra as comemorações pelos 50 anos de carreira da banda.

 

Para falar sobre o lançamento, o programa Folha na Tarde com Simone Ventura, da Rádio Folha FM 96.7, recebeu o Vocalista Rominho Pimentel, que fala sobre a mistura de ritmos na canção.

 

O forró tem várias cadências e essa mistura é fantástica. É um samba misturado com forró, essa mistura é fantástica para quem gosta de dança, principalmente dança de salão.”

 

Depois do sucesso no Carnaval com “Tá Calor Tá Pegando Fogo”,a Banda Som da Terra volta o foco para o repertório nordestino que acompanha a trajetória do grupo. Conhecida pelo forró pé-de-serra registrado em diversos CDs, a banda mantém viva a ligação com as festas juninas.

Acompanhe a entrevista através do player abaixo:

 

Com a nova canção, o compositor Rominho Pimentel reforça a presença da Banda Som da Terra no ciclo junino e amplia o repertório que atravessa gerações. A aposta em “Forró na Gafieira” confirma a proposta de manter a tradição do forró viva, dialogando com diferentes ritmos e convidando o público a ocupar as pistas e os arraiais neste São João.

 

 

