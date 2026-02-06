A- A+

CARNAVAL 2026 Bloco Lírico "Flabelo do Amor" é o homenageado do Carnaval 2026 de Jaboatão Único bloco lírico do município será celebrado pela trajetória cultural e pela preservação da tradição carnavalesca local

A cidade de Jaboatão dos Guararapes vai homenagear, no Carnaval 2026, o "Bloco Carnavalesco Lírico Flabelo do Amor", única agremiação do gênero no município. O reconhecimento destaca a trajetória do bloco, que preserva a tradição dos blocos líricos e ocupa papel singular na cultura local. Na próxima edição da festa, o bloco Lírico também prestará tributo a Tia Amélia, Amélia Brandão Melo, pianista jaboatonense de projeção nacional.

Para falar sobre a homenagem, o programa Folha na Tarde com Simone Ventura, da Rádio Folha FM 96.7, recebeu a fundadora e presidente , Joelma Evaristo, o diretor do bloco Victor Evaristo e a corista Márcia Ferraz do Bloco Lírico. Para a Flabelista Joelma, essa homenagam chegou como um importante reconhecimento.

Então é importante pela questão da valorização, né? Pela valorização da cultura, pela valorização das pessoas que fazem a cultura, o reconhecimento de um trabalho de quase 30 anos. Então, o Flabelo do Amor, ser o homenageado para mim veio como um presente, né? 30 anos trabalhando com a cultura de Jaboatão e chegou a hora desse reconhecimento, dessa valorização. Tô muito feliz com isso e muito grata!



O desfile terá como flabelista Joelma Evaristo, figura central da agremiação, com mais de uma década de atuação nos carnavais pernambucanos. O flabelo do bloco reúne as cores vermelho, amarelo e azul, em referência a Nossa Senhora dos Prazeres, padroeira de Jaboatão. Atualmente, a agremiação conta com cerca de 42 integrantes, além de orquestra e hino oficial.

Flabelista Joelma Evaristo, diretor Victor Evaristo e a corista Márcia Ferraz - Foto: Felipe Lorega



O repertório inclui composições assinadas por Maestro Spok, Aguinaldo Ferreira e menção em obra de Bráulio de Castro.

Acompanhe a entrevista através do player abaixo:

Fundado a partir de um sonho de Joelma Evaristo, o bloco nasceu em diálogo com sua mãe, Joana Silva, principal incentivadora. Conhecida passista do carnaval, Joelma construiu uma trajetória ligada a diversas agremiações. A homenagem reafirma o papel do "Bloco Carnavalesco Lírico Flabelo do Amor" na memória e na identidade cultural de Jaboatão dos Guararapes.

