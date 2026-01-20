A- A+

FREVO SANFONADO "Tardezinha de Forró" leva tarde de música nordestina ao Recife Evento acontece no dia 25 de janeiro, com shows de Cirlene Menezes, Rominho do Som da Terra, Liv Moraes e Rogério Rangel, além de atrações de abertura e discotecagem

O evento "Tardezinha de Forró" movimenta o domingo, 25 de janeiro, no Empório Barroso, no bairro da Boa Vista, no Recife. A programação acontece das 17h às 22h e reúne nomes ligados à música popular nordestina. A cantora Cirlene Menezes é a atração principal e conduz o público com um repertório voltado para o forró e o frevo sanfonado.

Para falar sobre o evento "Tardezinha de Forró", o programa Folha na Tarde com Simone Ventura, da Rádio Folha FM 96.7, conversou com a cantora Cirlene Menezes e o sanfoneiro Pedro Cauã, Cirlene fala obre a mistura de ritmos no repertório.

No repertório vai ter muito forró, muito xaxado, muito xote, porque a galera que gosta de dançar ama um xote para dançar agarradinho, mas vai ter frevo sanfonado, vai ter reggae xoteado, aquele balanço que todo mundo ama.”

Também sobem ao palco Rominho do Som da Terra, Liv Moraes e Rogério Rangel. A abertura fica por conta do grupo Cordeando, enquanto os intervalos têm discotecagem de DJ Max. O encontro propõe uma tarde de música, dança e convivência em espaço urbano.



Acompanhe a entrevista através do player abaixo:

SERVIÇO

TARDEZINHA DO FORRÓ

25/jan (dom) - 17h às 22h

Empório Barroso (Rua da Aurora, 1225, Boa Vista - Recife - PE)

INGRESSOS SYMPLA

