CARNAVAL "Boi da Macuca" leva o carnaval de rua de Pernambuco ao Sudeste em 2026 Turmê gratuita ocupa as ruas do Rio de Janeiro e em São Paulo com cortejo de frevo em escala rara fora de Pernambuco

O carnaval de rua de Pernambuco vai ganhar as ruas do Sudeste em 2026 com a turnê nacional do "Boi da Macuca". Entre os dias 24 e 27 de janeiro, o grupo realiza apresentações gratuitas no Rio de Janeiro e em São Paulo. A proposta é levar às duas maiores metrópoles do país um cortejo de frevo em escala pouco vista fora do Nordeste. A turnê apresenta o frevo em seu formato completo, com alas, personagens e alegorias típicas das agremiações de rua.

Para falar sobre a turnê no Sudeste, o programa Folha na Tarde com Simone Ventura, da Rádio Folha FM 96.7, conversou com Rudá Rocha, conselheiro de arte e cultura do "Boi da Macuca", ele fala sobre a raridade e importância da turnê no Sudeste.

É uma iniciativa bem rara de acontecer o carnaval pernambucano, como ele acontece aqui na rua de verdade, pra gente levar para outros públicos e outras presenças para conhecer o nosso carnaval.”

Rudá Rocha , conselheiro de arte e cultura do "Boi da Macuca"



Fora de Pernambuco, esse tipo de apresentação costuma ser raro e limitado a palcos ou formações reduzidas. O projeto enfrenta os altos custos logísticos para preservar a força estética e sonora da manifestação. A circulação nacional reforça a atuação do "Boi da Macuca" na defesa do frevo como música de rua. Também contribui para manter orquestras e músicos em atividade além do calendário do Carnaval.

A turnê amplia ainda a visibilidade da brincadeira de boi pernambucana no cenário nacional. Mais do que shows, a iniciativa propõe uma vivência real do carnaval de rua pernambucano fora de seu território.

Acompanhe a entrevista através do player abaixo:

Reconhecido como Ponto de Cultura desde 2005 pelo Ministério da Cultura, declarado Patrimônio Imaterial do Município de Correntes em 2021 e vencedor de prêmios como o Culturas Populares (2017) e o Prêmio de Economia Criativa da Fundaj (2020), o Boi da Macuca é hoje uma das expressões mais consistentes e relevantes da cultura popular pernambucana. Seu cortejo no Carnaval de Olinda está entre os maiores da cidade, reunindo públicos superiores a 20 mil pessoas.

SERVIÇO | DESFILES

Rio de Janeiro

24 de janeiro

Museu do Amanhã – Praça Mauá, 1 – Centro

Concentração: 14h

São Paulo

25 de janeiro

Casa de Francisca – Rua Quintino Bocaiúva, 22 – Sé

Concentração: 14h

Recife / Olinda

Desfile Oficial

Segunda-feira, 16 de fevereiro às 19h

Largo do Amparo

Desfile Especial de Aniversário

Quarta-feira, 18 de fevereiro às 18h

Largo do Guadalupe

