HOMENAGEM Cristina Amaral celebra a obra de Elba Ramalho no projeto "Elas Cantam Elba" Cristina Amaral, Liv Moraes, Natascha Falcão e Deusa do Forró estreiam no projeto "Elas Cantam Elba" em 21 de janeiro de 2026, no Teatro do Parque, dentro da programação do 32º Janeiro de Grandes Espetáculos

Quatro vozes femininas da cena nordestina se reúnem para homenagear a cantora Elba Ramalho no projeto “Elas Cantam Elba”. Cristina Amaral, Liv Moraes, Natascha Falcão e Deusa do Forró interpretam canções que marcaram a trajetória da artista paraibana. O espetáculo revisita um repertório consagrado por novelas, grandes compositores e pela forte presença de Elba nos palcos.

Para falar sobre o projeto, o programa Folha na Tarde com Simone Ventura, da Rádio Folha FM 96.7, conversou com a contora e compositora Cristina Amaral, ela fala da emoção em fazer uma homenagem à rainha do forró.

É um espetáculo que nasce do amor e do respeito à obra de Elba Ramalho, trazendo à tona memórias afetivas e a força dessa música que faz parte da nossa história.



A produção é assinada por Fernando Gomes e Cristina Amaral, que também idealiza e faz a curadoria artística. Fernando Barbosa, amigo e admirador de Elba há mais de quatro décadas, integra a curadoria do projeto. O repertório percorre diferentes fases da carreira da cantora e valoriza ritmos como forró, xote e xaxado. A proposta destaca a contribuição de Elba para a cultura popular e para a identidade musical do Nordeste.

Acompanhe a entrevista através do player abaixo:





A iniciativa conta com a autorização e o apoio da própria artista, que recebeu a homenagem com emoção. Mais que um show, o projeto propõe um resgate da memória afetiva ligada à obra da cantora. A estreia acontece no dia 21 de janeiro de 2026, no Teatro do Parque, dentro do 32º Janeiro de Grandes Espetáculos.

