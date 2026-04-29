Caminhada do Forró reforça tradição e movimenta o Recife no São João
Sob coordenação de Natália Reis, evento reúne artistas e público nas ruas do Recife Antigo, com programação de shows que amplia a celebração da cultura nordestina em junho
A 21ª Caminhada do Forró, evento tradicional que movimenta as ruas do Recife durante o mês de junho, se consolidou como uma das principais festas do calendário cultural da capital pernambucana. Com a coordenação da produtora cultural Natália Reis, o projeto reúne artistas e público em um grande cortejo musical. Desde 2015, a iniciativa fortalece a cultura popular nordestina e valoriza o forró como expressão identitária da região.
Para falar sobre a caminhada, o programa Folha na Tarde com Simone Ventura, da Rádio Folha FM 96.7, entrevistou a produtora cultural Natália Reis, que destaca o resgate e a preservação do forró tradicional.
A caminhada reforça muito o forró pé de serra. Nosso forró autêntico, isso que a gente quer cantar, isso que a gente traz e é isso que a gente quer manter, essa tradição viva”, afirma Natália Reis
A programação da Caminhada do Forró vai contar com 100 sanfoneiros, além de apresentações de dança e artistas consagrados do gênero. O cortejo acontece no dia 11 de junho, a partir das 16h, com concentração na Rua da Moeda, no Bairro do Recife. Logo depois, o público segue em caminhada até o palco principal, montado na Praça do Arsenal.
A agenda promete ampliar o acesso do público ao forró em diferentes espaços culturais. A proposta reforça o compromisso com a difusão da música nordestina.