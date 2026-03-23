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SEMANA SANTA Paixão de Cristo de Moreno destaca protagonismo feminino na encenação Espetáculo gratuito aposta em nova abordagem ao incluir personagens e narrativas sob o olhar das mulheres que marcaram a história de Jesus

A Paixão de Cristo de Moreno chega a mais uma edição com uma proposta que destaca o olhar feminino sobre a história bíblica. Sob direção de Roberto Oliveira, o espetáculo aposta na sensibilidade e na fé das mulheres que acompanharam os momentos finais de Jesus. As apresentações acontecem nos dias 2, 3 e 4 de abril, às 20h, na Praça da Paixão, com acesso gratuito ao público. A produção reúne cerca de 150 profissionais, entre atores, bailarinos, figurantes e equipe técnica.

Para falar sobre o espetáculo, o programa Folha na Tarde com Simone Ventura, da Rádio Folha FM 96.7, recebeu o diretor do espetáculo Roberto Oliveira e as atrizes Cléo Henry e Priscila Cardoso. Durante a entrevista Roberto destaca o protagonismo feminino na história de Jesus.

A grande propagadora do evangelho de Jesus foram as mulheres. Apesar delas não terem texto na cena, a presença na Santa Ceia é fundamental para marcar a influência das mulheres na vida de Cristo. Elas sempre estiveram muito presentes na vida de Jesus e não faz sentido estarem ausente num momento tão importante.



A encenação amplia o papel feminino no roteiro, incluindo Maria, mãe de Jesus, e Maria Madalena na tradicional cena da Santa Ceia. A narrativa traz ainda personagens pouco exploradas, como Maria Iscariotes, mãe de Judas, vivida por Clenira Melo, com foco no sofrimento diante da morte do filho. Com texto voltado a essas perspectivas, a montagem se diferencia de outras produções do gênero no estado.

Acompanhe a entrevista através do player abaixo:

Realizado pela Capibaribe Produções Culturais, o espetáculo completa 20 anos de história em sua 14ª edição. A montagem conta com apoio da Prefeitura do Moreno e mantém tradição de grande estrutura ao ar livre. Nos últimos anos, o evento tem atraído cerca de 15 mil espectadores, incluindo turistas.





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