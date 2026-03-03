A- A+

DIA DA MULHER Instituto Banco Vermelho amplia mobilização nacional contra o feminicídio Com atuação em mais de 16 estados, campanhas com Juliette e parceria com a Pague Menos, entidade reforça o compromisso coletivo pelo Feminicídio Zero

O Instituto Banco Vermelho completou dois anos de atuação em 25 de novembro de 2025, data simbólica de combate à violência contra a mulher. Criado em 2023 pelas pernambucanas Andrea Rodrigues e Paula Limongi, o instituto nasceu da indignação diante do feminicídio.

Sem fins lucrativos e suprapartidário, o IBV atua para romper o silêncio em um país que ocupa o quinto lugar mundial em casos do crime. A proposta envolve sociedade, imprensa, poder público e iniciativa privada em ações permanentes de enfrentamento.

Para falar sobra luta pela prevenção da violência de gênero e pelo feminicídeo zero, o programa Folha na Tarde com Simone Ventura, da Rádio Folha FM 96.7, entrevistou a Vice-Presidente do Instituto Banco Vermelho, Paula Limongi, que destaca a responsabilidade masculina no combate à violência.

Se o homem é o problema, ele tem que ser a solução. Então a gente sempre diz no instituto que informação é poder.”

Entre as iniciativas estão articulações no Congresso Nacional, ações educativas em canteiros de obras, projetos com Secretarias da Mulher e parcerias com Sesc, Senac e Senai.

Atualmente presente em mais de 16 estados, o instituto já instalou mais de 200 bancos vermelhos e cerca de 50 bancos gigantes em espaços públicos e privados. Os equipamentos divulgam informações de prevenção e canais de ajuda às vítimas.

