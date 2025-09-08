A- A+

CANAL SAÚDE Atividade física impulsiona o desenvolvimento infantil e melhora o desempenho escolar Especialista destaca benefícios do esporte para saúde, socialização e aprendizagem das crianças

A atividade física organizada é importante para o desenvolvimento social das crianças.Elas passam a compreender formas de relacionarem-se com os outros, a partir das regras, competindo e trocando experiências. Isso contribui, inclusive nos estudos, na disposição e atenção no dia a dia.

A partir da prática de esportes, as crianças desenvolvem força muscular, além de melhorarem o desenvolvimento físico e ficam mais distantes das telas, que levam ao sedentarismo, aumento de peso, entre outros problemas.

Nesta segunda-feira (8), Jota Batista, âncora da Rádio Folha 96,7 FM, conversou, no Canal Saúde, com o educador físico, Ricardo Menezes. Ele falou sobre a atividade física para crianças.

Acompanhe a entrevista através dos players abaixo

O educador físico Ricardo Menezes iniciou a conversa ressaltando a influencia positiva das atividades físicas para as crianças.

"A atividade física organizada é importante para o desenvolvimento social das crianças. Elas passam a compreender formas de relacionar-se com os outros a partir das regras, competindo e trocando experiências. Isso contribui inclusive nos estudos, na disposição e atenção no dia a dia."

Educador físico, Ricardo Menezes/Foto: Divulgação

Segundo Ricardo, é essencial respeitar a vontade da criança na escolha da atividade física

"A gente não pode forçar uma situação com a criança mas ele tem que fazer alguma coisa, alguma atividade física. Lúdica, recreativa, que ele goste, mostrando a ele que aquilo é saudável para o futuro dele."

O especialista destacou que a atividade física deve ser visto como uma ferramenta pedagógica

"Existe vários estudos, estudos científicos que mostram que a atividade física ajuda e não só a a atividade física pura. A atividade física interpassa com as outras matérias. Com português, com história, com geografia."

Ricardo alertou para os riscos do sedentarismo e reforçou a importância de incentivar atividades físicas ao ar livre

"O menino confinado hoje tem o tablet, o celular, isso, aquilo outro. E aí se você não disciplinar os seus filhos... não pode esquecer do desporto, da atividade física, de se divertir, se desfrutar, ir pro parque."

Veja também