Canal Saúde Atividade física na terceira idade ajuda a preservar autonomia e qualidade de vida Especialista destaca benefícios dos exercícios para a saúde física, mental e social dos idosos

Com o envelhecimento da população brasileira, a prática de atividade física por idosos deixa de ser apenas uma recomendação médica para se tornar uma ferramenta essencial para a qualidade de vida. Manter o corpo ativo ao longo dos anos ajuda a preservar a autonomia, reduzir dores e fortalecer o organismo.

Além dos benefícios físicos, os exercícios também contribuem para a saúde mental e para a socialização. Para quem já ultrapassou os 60 anos, manter uma rotina de atividades pode significar mais disposição no dia a dia, prevenção de doenças e maior independência para realizar tarefas cotidianas.

Nesta quarta-feira (11), Jota Batista, âncora da Rádio Folha 96,7 FM, conversou, no Canal Saúde, com a profissional de educação física Nayana Pinheiro, da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia de Pernambuco. Ela falou sobre a importância da atividade física na terceira idade.

Acompanhe a entrevista através dos player abaixo

Durante a entrevista, a especialista explicou que a prática regular de exercícios pode trazer ganhos importantes para o envelhecimento saudável.

“Quando o idoso se mantém ativo, ele preserva a força muscular, o equilíbrio e a mobilidade. Isso reduz o risco de quedas e ajuda a manter a independência nas atividades do dia a dia”, destacou.

Nayana Pinheiro, profissional de educação física

Segundo Nayana Pinheiro, a atividade física também tem impacto direto na saúde mental e no convívio social.

“Muitas atividades são realizadas em grupo, o que favorece a socialização e contribui para o bem-estar emocional. Além disso, o exercício ajuda no controle da ansiedade, melhora o humor e a qualidade do sono”, explicou.

A profissional também reforçou que é importante respeitar os limites do corpo e buscar orientação antes de iniciar uma rotina de exercícios.

“O ideal é que o idoso tenha acompanhamento profissional para escolher atividades adequadas à sua condição física. Caminhadas, exercícios de fortalecimento, alongamentos e atividades de equilíbrio são algumas das opções que podem trazer muitos benefícios”, afirmou.

Nayana Pinheiro ressaltou ainda que nunca é tarde para começar.

“Mesmo quem passou muitos anos sem praticar exercícios pode iniciar uma rotina de forma gradual. O importante é manter a regularidade e transformar a atividade física em parte do cotidiano”, concluiu.

