A- A+

ESPORTE Atleta pernambucana de basquete é recrutada para jogar nos Estados Unidos Armadora do time de basquete universitário da Estácio Recife vai morar no Missouri e jogar pelo Crowder College

A atleta pernambucana Mariana Medeiros, que atua como armadora no time de basquete feminino do Centro Universitário Estácio Recife, foi recrutada para jogar nos Estados Unidos. No país que é o berço do esporte no mundo, Mari Monstro, como é conhecida dentro das quadras, vai jogar pelo Crowder College, no estado do Missouri. O embarque deve acontecer já em julho deste ano.

A trajetória de Mari no basquete começou quando a jovem, hoje com 19 anos, tinha apenas oito. “Tudo aconteceu por causa de uma amiga. Ela tinha treino no dia em que eu estava na casa dela, então tive que acompanhá-la. No outro dia, já fiz a matrícula e comecei a treinar”, conta. Mais tarde, a atleta entraria para o time universitário da Estácio Recife, formado a partir da parceria com o Nosso Clube/Instituto Vitaliza.

Mariana Medeiros

No time, Mari Monstro se destacou, tendo sido convocada por três vezes para integrar a equipe da Seleção Brasileira Sub-20. Foram diversos títulos até que o convite internacional chegasse. “Após o Campeonato Brasileiro Sub-20, em março deste ano, onde fui eleita a melhor atleta do torneio e líder em assistência, fui chamada para jogar e estudar no EUA após um olheiro ter visto meu desempenho. Eu fiquei em choque e pulando de alegria ao mesmo tempo pois esse sempre foi meu sonho”, lembra.

A atleta, que também conta com o apoio do Instituto Yduqs nos estudos, já está no 3º período do curso de Nutrição na Estácio Recife. A estudante vai cumprir inicialmente um contrato de dois anos no Crowder College e, após esse período, segue para o time universitário, onde são mais quatro anos a depender do curso escolhido no país norte-americano. “Me identifiquei muito na Nutrição e pretendo continuar depois o curso. Mas estou pensando na oportunidade que vou ter no país do basquete e em fazer um curso de Educação Física lá”, projeta Mari.

Sobre suas expectativas enquanto jogadora de basquete nos Estados Unidos, a atleta diz que são altas. “Minhas expectativas são as melhores possíveis, me sinto muito preparada para esse desafio. Estou indo para dar tudo de mim e atingir o grande objetivo, que é ser campeã da liga da National Junior College Athletic Association (NJCAA). Vou, com certeza, aproveitar muito a experiência e os novos conhecimentos no basquete e, principalmente, na vida”, completa.

Time Estácio - O time de basquete feminino da Estácio Recife foi formado a partir da parceria com o Nosso Clube/Instituto Vitaliza, que há mais de 15 anos recruta e forma atletas de colégios públicos recifenses em diversas modalidades. Segundo Affini Junior, gerente esportivo do Nosso Clube/Instituto Vitaliza, as atletas selecionadas recebem não só bolsas de estudo, mas também todo o acompanhamento necessário realizado por uma equipe multidisciplinar, com psicólogo, nutricionista, preparação física e fisioterapia.

De acordo com Diogo Barbosa, coordenador do curso de Educação Física da Estácio Recife, a conquista de Mariana Medeiros reflete a qualidade do time que a parceria entre o centro universitário e Nosso Clube/Instituto Vitaliza formou. “Nosso grande objetivo é utilizar o esporte como veículo de transformação social e formação de novas profissionais competentes para atuar no mercado em diferentes áreas, oferecendo para as alunas o acesso a um ensino de qualidade e a oportunidade de se desenvolverem também enquanto atletas”, aponta.

Estácio no Esporte - Com mais 50 anos de tradição, a Estácio – uma das maiores e mais respeitadas instituições de ensino superior no Brasil – é a universidade que mais investe no esporte. Por acreditar que o Esporte envolve a construção de valores, incentivo à superação e à autonomia com ética, espírito coletivo e compromisso social e, por entender, que quando associado à educação, promove transformações duradouras, há mais de 10 anos, a Estácio vem formando campeões dentro e fora da sala de aula e promovendo eventos esportivos, projeto sociais e diversas ações alinhadas com a sua missão de “Educar para Transformar”.

Nas Olímpiadas e Paraolimpíadas de Tóquio, 10% dos esportistas brasileiros eram alunos da Estácio, como Fernando Scheffer, medalhista da natação, e Laura Pigosi, no Tênis. Outros grandes nomes do esporte como Sandra Pires - formada em Educação Física; Marcelinho Machado, formado em Marketing; Daniele Hypólito, aluna de Marketing; Laís Souza, aluna de História; entre outros destaques estudam ou estudaram na Estácio.

A Instituição, que também é signatária do Pacto pelo Esporte, tem parcerias com Confederações, Federações, Clubes e Institutos ligados ao esporte, como o Instituto Fernanda Keller, Instituto Guga Kuerten, Instituto Reação, Comitê Olímpico do Brasil, e Comitê Paralímpico Brasileiro. Todo o trabalho é realizado por meio do Instituto Yduqs, dando oportunidades para jovens em vulnerabilidade social a praticar esporte, estimulando uma melhora significativa nas condições de aprendizado, cidadania e formação de valores.

Veja também

CANAL SAÚDE A importância do cuidado e promoção da saúde mental materna