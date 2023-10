A- A+

PESSOA COM DEFICIÊNCIA Atletas e dançarinos com deficiência no Resgatando a Cidadania Dia da Pessoa com Deficiência é marcado com atletas e dançarinos no Programa Resgatando a Cidadania na Rádio Folha

O programa Resgatando a Cidadania, produzido por Adriana Silva e apresentado pelo radialista Domingos Sávio, ativista da luta dos direitos da pessoa com deficiência, na edição deste sábado (14), fez referência ao Dia da Pessoa com Deficiência, comemorado em 11 de outubro, recebendo atletas e dançarinos com deficiência, que falaram das suas lutas e conquistas.

Os convidados foram:

A professora de dança em cadeira de rodas - Katia Campos; o dançarino Bruno Costa; a dançarina e Atleta de tiro com arco - Sônia Maria; o atleta de tiro com arco - Reinaldo Pereira; a técnica em tiro com arco - Paola Fabiana e o professor de tiro com arco - Lídio Maia.

O programa Resgatando a Cidadania vai ao ar todo sábado, a partir do meio-dia, pela Rádio Folha 96,7 FM. O seu conteúdo completo pode ser acompanhado a qualquer momento pela plataforma de áudio de sua preferência, através do Podcast Inclusão e Acessibilidade, no Podcasts Folha de Pernambuco.



