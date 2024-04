A- A+

AULÃO Aulão gratuito de tecido acrobático para pessoas surdas inscreve a partir desta quarta-feira (10) A atividade faz parte da Formação Livre para Instrutores de Circo (FLIC), realizada por Malu Vieira, diretora do Casulo Artes Circenses, com subsídio do SIC, Sistema de Incentivo à Cultura do Município do Recife

Quantas pessoas com deficiência você conhece que praticam alguma modalidade circense? Não devem ser muitas. Contribuir para a acessibilidade no circo é um dos objetivos do aulão de tecido acrobático para pessoas surdas, que acontecerá no dia 28 de abril, das 14h às 17h, no Casulo Artes Circenses, escola na Zona Norte do Recife. A ação contará com acessibilidade em LIBRAS e com o apoio de uma consultora surda.

O aulão, realizado por Malu Vieira, diretora do Casulo, e Letícia Lima, da VouSer Acessibilidade, é aberto ao público e os interessados poderão participar mediante inscrições gratuitas pelo formulário no link da bio do Instagram da Escola @casuloartescircenses, no período de 10 a 15 de abril. A confirmação dos inscritos será publicada até o dia 19 de abril, no mesmo local.

Não há pré-requisitos técnicos para participar. Qualquer pessoa surda, maior de 18 anos, do Recife e Região Metropolitana, com interesse em praticar tecido acrobático pode se inscrever. Mas as vagas são limitadas e estão sujeitas a seleção por ordem de inscrição.

Foto: Camila Silva

A ação faz parte da Formação Livre para Instrutores de Circo (FLIC), um curso híbrido com 42 horas de aula, com apoio do Sistema de Incentivo à Cultura (SIC) do Município do Recife, que conta com o módulo “Circo Acessível”, idealizado por Malu Vieira e Andreza Nóbrega, da VouSer Acessibilidade.

Malu Vieira explica como acontece esse módulo do curso.

“Dentro da FLIC, está sendo realizada uma capacitação em ensino de tecido acrobático para pessoas surdas com o desenvolvimento de ferramentas metodológicas que facilitem a comunicação. O aulão acontece após essa primeira etapa e será uma oportunidade de colocar em prática as ferramentas metodológicas estudadas, além de contar com um intérprete de LIBRAS durante o processo”.

Além do módulo “Circo Acessível”, a FLIC ainda conta com aulas de segurança, ensino de acrobacia aérea e de solo, pedagogia e planejamento de aulas, circo social e criação artística e está sendo oferecida gratuitamente para 20 pessoas com o objetivo de suprir a demanda por mais conhecimento no ensino de circo.

A Formação também se propõe a promover o intercâmbio entre os profissionais do circo itinerante e outros agentes culturais do circo pernambucano e ainda estimular a inclusão e a acessibilidade como um dos pilares.

“Se não há pessoas surdas praticando aéreo, é porque as políticas públicas para acessibilidade ainda estão longe de chegar em todos os espaços, e um dos objetivos da FLIC é justamente contribuir para a mudança desse cenário”, argumenta Malu Vieira.

Circo Acessível: aulão de tecido acrobático para pessoas surdas com acessibilidade em LIBRAS e apoio de uma consultora surda (integrando a Formação Livre para Instrutores de Circo - FLIC)

28 de abril, das 14h às 17h, no Casulo Artes Circenses

Período de inscrições: 10 a 15 de abril

Resultado: 19 de abril



EQUIPE TÉCNICA da FLIC

Coordenação do Projeto: Malu Vieira

Produção: Marina Duarte

Coordenação de acessibilidade: Andreza Nóbrega - VouSer Acessibilidade

Assessoria de comunicação e imprensa: Maíra Borges - Palavra Certa

Design gráfico: Carlos Pontes e Victoria Salazar

Apoio administrativo: Mariana Lima



CONTATO PARA ENTREVISTAS

Malu Vieira, idealizadora da FLIC e diretora do Casulo Artes Circenses

Contato por telefone e WhatsApp: 81 9 9546 5378

