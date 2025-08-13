A- A+

ESPETÁCULO Aurora entre Vias e Vidas transforma Recife em dança e poesia Espetáculo do Grupo Vida estreia nos dias 16 e 17 de agosto no Teatro Luiz Mendonça, unindo coreografias, projeções e memória afetiva da cidade em uma experiência sensorial única

O Teatro Luiz Mendonça, em Boa Viagem, recebe a estreia de Aurora entre Vias e Vidas, primeiro espetáculo autoral do Centro de Artes Grupo Vida. A montagem, dirigida por Rita Vieira e com dramaturgia de Analice Croccia, propõe um encontro poético entre a dança e a história do Recife, transformando suas ruas em personagens e suas memórias em movimento.

A âncora da Rádio Folha 96.7 FM, Simone Ventura, recebeu nesta quarta-feira (13), a diretora do espetáculo "Aurora entre Vias e Vidas", Rita Vieira. Ela fala sobre o diferencial do espetáculo.

O grande diferencial é que a arte se mistura à tecnologia. O audiovisual em Aurora - entre vias e vidas é parte ativa da narrativa — ele documenta, amplia, duplica e também distorce a cidade. O espetáculo traz vídeos documentais, com cenas reais da cidade de hoje

Com mais de sessenta bailarinos — de crianças a adultos —, o espetáculo intercala coreografias de jazz, sapateado, contemporâneo e danças urbanas com projeções audiovisuais, depoimentos reais e trilha sonora que une artistas pernambucanos como Alceu Valença, Chico Science, Nação Zumbi e Flaira Ferro.

Ensaiado ao longo de quase um ano, Aurora entre Vias e Vidas se propõe como manifesto visual e afetivo sobre o Recife, costurando memória e resistência urbana em 1h30 de espetáculo. “Entre ruas e pontes, o Recife dança” — e convida o público a caminhar por suas histórias, luzes, sombras e sonhos.

SERVIÇO:

Espetáculo Aurora entre Vias e Vidas

Teatro Luiz Mendonça, no Parque Dona Lindu – Boa Viagem

16 de agosto, às 20h – sessão para convidados

17 de agosto, às 17h – bilheteria aberta ao público R$ 120,00 – ingresso inteira , R$ 60,00 – ingresso meia entrada,

R$ 80,00 + 1 kg de alimento não-perecível – ingresso social

Ingressos

Classificação: Livre - Duração: 1h30

